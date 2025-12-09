Senado aprueba reformas para que mujeres puedan ascender en la Armada

“La propuesta busca asegurar que la norma refleje de manera explícita el deber del Estado de promover condiciones que eliminen barreras de acceso, sesgos institucionales y cualquier forma de trato diferenciado injustificado en los procesos de desarrollo profesional dentro de la institución naval”, se menciona en el dictamen avalado.

Esta reforma garantiza la igualdad y la no discriminación del personal naval en los procesos de ascenso, pues se incorporan ajustes de redacción para que las disposiciones de la ley reconozcan expresamente al "personal" o a la "persona convocada", eliminando referencias restrictivas.

Estos cambios se dan porque, se explica en la exposición de motivos, la Ley vigente tiene lenguaje no incluyente al contener expresiones que refieren únicamente al personal masculino.

“Estas formulaciones se contraponen con la reforma constitucional del 15 de noviembre de 2024 y con los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, que obligan a garantizar la igualdad sustantiva y a emplear un lenguaje incluyente en la legislación secundaria”, sostiene la reforma.

Por ejemplo, la ley vigente establece que “se promueve al militar en servicio activo” y se cambia por “se promueve al personal en servicio activo”.

Al presentar esta reforma, el presidente de la Comisión de Marina, Carlos Lomelí, mencionó que estas modificaciones no solo atienden una necesidad normativa, sino que representa una acción responsable del Estado para consolidar un modelo de carrera naval más justa, más transparente y funcional, acorde con el mandato constitucional.

“Sabemos que hay voces que señalan que introducir el lenguaje incluyente o criterios más flexibles pueden diluir los principios militares, pero debemos de estar claros y ser claros. No se trata de relajar la disciplina, sino de actualizar los instrumentos legales para que respondan a la realidad actual”, sostuvo el legislador.

Está reforma también armoniza la reestructuración administrativa que establece la recién modificada Ley Orgánica de la Armada de México, en la que se suplió al Estado Mayor General de la Armada por la Jefatura de Operaciones Navales

Y se modificó el proceso para ascensos en la milicia auxiliar de la Armada, ahora se podrán dar de forma excepcional en tiempo de paz.