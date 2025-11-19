Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Congreso

Diputados esperan iniciativa de Sheinbaum para establecer semana laboral de 40 horas

Los legisladores se declararon listos para detonar el proceso legislativo y responder a la expectativa de los trabajadores, quienes piden que se establezca en la ley la jornada laboral de 40 horas.
mié 19 noviembre 2025 05:19 PM
Diputados se declaran listos para iniciar proceso legislativo de Semana de 40 horas
La semana laboral de 40 horas es una exigencia por parte de sindicatos y trabajadores. (Foto: Cuartoscuro )

Diputados federales anunciaron que están dadas las condiciones para comenzar la discusión de las reformas para la Semana de 40 horas, una vez que este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum remita la iniciativa a la Cámara de Diputados.

Los diputados de Morena y sindicalistas Jesús Jiménez y Fernando Mendoza, Gilberto Daniel Castillo García, la diputada Rosalinda Zavala y la legisladora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, afirmaron que en cuanto reciban la iniciativa este jueves están dispuestos a detonar el proceso legislativo.

Publicidad

“Mañana ella dará un anuncio sobre eso. Entonces nosotros en una gran reunión que tuvimos con los sindicatos le decimos a la presidenta que no nos olvide, no olvide a los trabajadores”, dijo el diputado Castillo, secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Zavala, también de Morena, indicó que la mandataria ya había anticipado que el día 20 en noviembre estaría presentando la iniciativa.

Te podría interesar:

Sindicatos presionan para que se apruebe la jornada laboral de 40 horas antes del fin de año
Congreso

Sindicatos presionan para que se apruebe semana laboral de 40 horas antes del fin de año

“Lo anunció en una mañanera, que lo iba a estar este presentando en el Congreso el día 20, entonces nosotros esperamos que no exista alguna complicación y el día de mañana poder estar recibiendo la iniciativa de las 40 horas” para iniciar el análisis, dijo.

Los legisladores ofrecieron una rueda de prensa luego de la reunión que diputados sostuvieron con sindicalistas que se manifestaron en las afueras de la Cámara de Diputados para presionar y que esa reforma se concrete ya.

La diputada Patricia Mercado, de MC, afirmó que con las iniciativas de los diputados y la que reciban del Ejecutivo todo estará listo para iniciar el debate legislativo.

“Ya está todo en la mesa. Nos faltaba el Ejecutivo, nos faltaba la propuesta de la presidenta, ya la vamos a recibir, no hay nada que ahora detenga a esta Cámara, a este Congreso para poder hacer esta legislación'', dijo.

Sobre la gradualidad, la legisladora expuso que “seguramente la propuesta de la presidenta así lo dirá. Aquí el tema es que frente a su propuesta y a las propuestas que hay ya aquí en la Cámara de diputadas y diputados, podamos empezar a trabajar de manera inmediata”.

Te podría interesar:

Corresponsabilidad en la empresa, clave para la equidad de género
Opinión

Reducción de la semana laboral, impulso a la equidad de género y calidad de vida

Esto porque recordó que es una reforma una reforma constitucional y dado que se requiere la aprobación no sólo del Senado sino de 17 congresos estatales, se requiere aprobar el dictamen cuanto antes para que sea posible.

"Aquí el tema es que frente a su propuesta (presidencial) y a las propuestas que hay ya aquí en la Cámara de diputadas y diputados, podamos empezar a trabajar de manera inmediata. Creo que la Comisión de Trabajo está lista y esperemos que también la la Comisión de Puntos Constitucionales, porque esta es una reforma constitucional para poder elaborar lo más pronto posible un dictamen y empezar el proceso legislativo", dijo.

“Una de las cosas que quisiéramos es que no nos se cerrara este proceso legislativo sin iniciar este proceso que sabemos que son procesos largos'', adelantó.

“La Cámara de Diputados, sus comisiones, la Cámara de Senadores, sus comisiones, se van los estados, 17 congresos estatales tienen que estar apoyando esta propuesta, después regresa de nuevo aquí a esta cámara, se manda al Ejecutivo y el ejecutivo pues ya la publica”.

Sin embargo Mercado pidió que una reforma de esa naturaleza no implique cesión de derechos laborales, como lo sería reducir el pago de horas extra, pues así lo han demandado los sindicatos.

Publicidad

Tags

Beneficios laborales Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo Ley Federal del Trabajo

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad