Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Congreso

Morenistas alistan, vía reservas, recortes al Poder Judicial y al INE para 2026

Los recortes se harán a meses de que se presente la Reforma Electoral de Sheinbaum y en medio de la renovación del Poder Judicial.
mar 04 noviembre 2025 07:18 PM
La mayoría de Morena en la Cámara de Diputados anticipa nuevos recortes a Poder Judicial, INE
La mayoría de Morena en la Cámara de Diputados anticipa nuevos recortes a Poder Judicial y al INE. (Foto: Cámara de Diputados)

Legisladores morenistas alistan recortes al Poder Judicial, renovado recientemente, y al Instituto Nacional Electoral (INE) en el Presupuesto 2026.

''Obviamente lo que yo les adelanté: (recortes) al Poder Judicial, fundamentalmente. El INE, la Fiscalía y esos recursos que son 17,789, casi 18 mil, se reasignarán. Eso sí se vota'', dijo Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados.

Publicidad

Al INE, a meses de que se presente la Reforma Electoral de Sheinbaum, se le restarán mil millones de pesos.

Los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados registraron más de dos mil reservas para modificar el dictamen de Presupuesto 2026 mañana, durante la discusión en lo particular, en la que reasignarán 17,788 millones de pesos.

Ricardo Monreal anticipó que no se prevé aumentar el gasto que se destinará al ramo de seguridad para 2026, y los que sí serán beneficiados con las reasignaciones son educación, cultura, conservación de áreas naturales, agricultura, ciencia y tecnología.

En medio del debate en lo general del dictamen de Presupuesto de Egresos 2026, dominado por el reclamo opositor de más recursos a seguridad y a estados y municipios para fortalecer a policías municipales y estatales, Monreal descartó más recursos a ese rubro.

“Seguridad queda cubierto porque recuerden que lo que habíamos dicho de la Guardia Nacional que se traslada a Defensa Nacional se llevan parte del presupuesto, no todo, porque todavía Defensa tiene un porcentaje que no está completo para Guardia Nacional”, dijo.

Te podría interesar:

camara-diputados
Congreso

Diputados arrancan discusión presupuestal 2026; oposición advierte reducción en seguridad

Monreal reiteró que restarán recursos al Poder Judicial, que en 2026 solicitó más de 15,000 millones de pesos para el próximo año.

Eso no pondrá en riesgo las liquidaciones que en la Reforma Judicial se establecieron, las cuales deberán garantizarse para juzgadores cuyo encargo se dio por concluido por adelantado, dijo Monreal.

“Estas resignaciones, no descobija áreas prioritarias (…) No descobija. Creo que las resignaciones que se han hecho se han estudiado bien. Y en el caso del poder judicial, las indemnizaciones sí están garantizadas. Están garantizadas”, agregó el legislador.

Publicidad

Tags

Paquete Económico 2026 United 2026 Cámara de Diputados Austeridad republicana

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad