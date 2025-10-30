Presidenta del Senado pide a Taibo ofrecer disculpas por sus comentarios sobre escritoras

La senadora por Morena comentó que lo importante es que los hombres en este país cambien el chip para que tengan uno de igualdad de género.

“Tenemos que reconocer que desafortunadamente vivimos en un sistema patriarcal. La educación así ha sido y así ha permeado, y en este sentido, lo que necesitamos es cambiar esas cosas, seguir con la transformación, que se ha dado con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”, mencionó.

Comentó que las reformas constitucionales sobre igualdad sustantiva, avaladas por el Congreso de la Unión, se deben reflejar en toda la vida y en los distintos ámbitos donde se desarrollan las mujeres en este país.

Mencionó que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se presentó una nueva edición d la Constitución mexicana, la cual tiene una "mirada violeta", ya que vienen una hojas de color violeta donde hay artículos donde se habla de la igualdad sustantiva.

“Es importante tomar en consideración que nuestro amigo y compañero Paco Ignacio Taibo tenga un ejemplar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con mirada de mujer, con mirada de género, porque tenemos mucho que trabajar y que transformar en esta sociedad por una sociedad igualitaria", señaló.

Estas declaraciones se dan después de que el 23 de octubre, rechazó que se incluyan libros escritos por mujeres en una colección de divulgación sólo por "cuotas".

"Porque si partimos de la cuota, dices, bueno, sí sé de un poemario escrito por una mujer, horriblemente asqueroso de malo. Por el hecho de ser escrito por una mujer, no merece que se lo mandemos a una sala comunitaria a mitad de Guanajuato", declaró.

La presidenta del Senado no es la única que pide que Paco Ignacio Taibo II ofrezca una disculpa por sus comentarios sobre las mujeres en la literatura. Lo mismo lo hizo la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, Malú Micher, quien reconoció la trayectoria del funcionario.

“Debe aprender de esta lección y ofrecer la disculpa correspondiente, porque, aunque no haya sido su intención, finalmente ofendió a las mujeres (...) Creo que Paco tiene que aprender a reconocer un poquito más el trabajo de las mujeres", declaró.

La priista Carolina Viggiano pidió la renuncia de Taibo II y recordó que no era la primera vez que hacía declaraciones parecidas.

"Creo que debe pedir una disculpa y debe renunciar. Realmente si fuera un hombre cabal, una persona que no quiere afectar a la presidenta ni a su gobierno, debería renunciar", exigió.