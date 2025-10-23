Manuel Espino sale de hospital tras sufrir derrame cerebral

El coordinador de los legisladores morenistas, Ricardo Monreal, dio a conocer la salida del hospital y el estado de salud del legislador por Durango, quien fue presidente del Partido Acción nacional (PAN) de 2005 a 2007.

“Ya está en su casa desde hace unos días. Ya pasó de terapia intensiva, hospitalización y hace unos días lo dieron de alta. Todavía con terapia, todavía con cuidados normales frente a una enfermedad así, pero nos informa su familia que ya está en terapia, está en casa”, dijo.

El 18 de septiembre pasado, Monreal aseguró que la estancia en el hospital resultaba una cuenta millonaria e impagable, por lo que incluso propuso legislar al respecto.

De acuerdo con el legislador, era urgente regular las tarifas en el cobro de insumos y medicamentos en hospitales, pues incluso el monto de la dieta de toda la legislatura –aseguró entonces- era insuficiente para pagar la hospitalización en terapia intensiva.

“Tres años de dieta no le alcanzan para pagar ocho días de terapia intensiva”, aseguró Monreal el 17 de septiembre.

Cuestionado respecto a ese adeudo, dijo desconocer la situación: “no lo sé, nosotros hicimos la aportación que comentas, en efecto, salvo, no sé, como tres o cuatro compañeros que no aportaron, el resto de los 253 aportó”.

De ser así, el monto de la suma reunida habría llegado a 1.2 millones de pesos, más otras aportaciones que otros legisladores hubieran realizado.

Espino Barrientos pasó de exlíder panista a morenista en la campaña del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en 2018, tras distanciarse del PAN y del exmandatario Felipe Calderón, quien ganó la elección de 2006 cuando el ahora morenista era líder del blanquiazul.

En las redes sociales habían sido frecuentes sus enfrentamientos con Calderón, a quien acusa de haber ignorado sus alertas sobre los vínculos del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, con el crimen organizado.

En 2019 Espino fue secretario de gobierno de Naucalpan, Estado de México, en administración de Patricia Durán, expanista pero postulada por la coalición Morena- Partido del Trabajo.

En febrero de 2020, fue nombrado Comisionado General del Servicio de Protección Federal y hasta diciembre de 2021. En diciembre de 2022, López Obrador lo designó director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP).