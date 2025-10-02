Libre acceso a playas: ¿hoteles y extranjeros ya no podrán impedir el paso?

Las claves del dictamen en contra de la privatización de las playas

El dictamen aprobado este miércoles deriva de una iniciativa presentada por los diputados de Morena Ricardo Monreal Ávila y Enrique Vázquez Navarro.

De acuerdo con Monreal, la propuesta busca revertir prácticas de privatización indirecta del patrimonio natural y dar efectividad a los derechos ligados a la igualdad, la libertad de tránsito y el disfrute de un medio ambiente sano.

Monraeal recordó que este planteamiento es una demanda recurrente en entidades turísticas como Quintana Roo, Guerrero, Baja California Sur y Sonora y forma parte de los compromisos impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El dictamen modifica la Leyes Generales de Bienes Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Después de ser aprobado en la Cámara de Diputados, el documento ya fue turnado al Senado para su análisis y eventual aprobación.

Con esta reforma se crea un Registro Nacional de Accesos a Playas, a cargo de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y en coordinación con los municipios. Este registro identificará y garantizará los accesos desde vías públicas, los cuales deberán ser seguros y señalizados.

Los municipios y estados deberán inscribir estos accesos en catastros y registros públicos para asegurar su permanencia y prevenir bloqueos durante compraventas o cambios en predios colindantes.

Se establece además la prohibición a imponer cobros, cuotas o condiciones restrictivas para ingresar a las playas y zonas federales marítimo-terrestre. De tal manera que solo se permitirán excepciones en casos de protección ambiental, seguridad pública o interés nacional.