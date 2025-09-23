Publicidad

Congreso

Rosa Icela: “Corrupción no detendrá proyecto de Sheinbaum; no habrá impunidad”

La funcionaria emitió la advertencia en medio de casos de corrupción que involucran a integrantes de la Secretaría de Marina y a gobiernos emanados de Morena.
mar 23 septiembre 2025 01:30 PM
Rosa Icela Comparecencia Diputados
Rosa Icela Rodríguez se presentó ante legisladores.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, advirtió que casos de corrupción no detendrán el proyecto que impulsa el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y dijo que habrá sanciones a quien cometa delitos “sin importar su nivel jerárquico o su posición económica”.

“Nuestras instituciones son fuertes y hay la voluntad política para garantizar cero impunidad a quienes traicionen la confianza del pueblo”, aseveró en el contexto de casos de corrupción que involucran a integrantes de la Secretaría de Marina (Semar) y a gobiernos emanados de Morena.

En su comparecencia con motivo de la glosa del primer informe de Sheinbaum, Rodríguez ofreció voluntad para castigar a quien cometa delitos, pero no hizo referencia directa a las investigaciones a elementos de la Semar inmiscuidos en huachicol fiscal o al caso del presunto líder de “La Barredora” Hernán Bermúdez, funcionario del exgobernador y hoy senador morenista Adán Augusto López Hernández.

“La comisión de delitos o los actos de corrupción no detendrán el avance de un proyecto que impulsa la mayoría. Nuestras instituciones son fuertes y hay la voluntad política para garantizar cero impunidad a quienes traicionen la confianza del pueblo. La señal que enviamos a toda la nación es inequívoca y firme'', dijo.

“Habrá castigo y sanción para quien cometa un delito sin importar su nivel jerárquico o su posición económica. La transformación avanza, y con ella la justicia”, aseguró.

En su mensaje insistió en que hay avances en el combate a la inseguridad pública y ha habido “frutos notables como la reducción de homicidios durante 11 meses consecutivos en 25% gracias a la coordinación interinstitucional y a la labor de compañeros extraordinarios”.

Entre ellos mencionó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

