Rosa Icela: “Corrupción no detendrá proyecto de Sheinbaum; no habrá impunidad”

En su comparecencia con motivo de la glosa del primer informe de Sheinbaum, Rodríguez ofreció voluntad para castigar a quien cometa delitos, pero no hizo referencia directa a las investigaciones a elementos de la Semar inmiscuidos en huachicol fiscal o al caso del presunto líder de “La Barredora” Hernán Bermúdez, funcionario del exgobernador y hoy senador morenista Adán Augusto López Hernández.

“La comisión de delitos o los actos de corrupción no detendrán el avance de un proyecto que impulsa la mayoría. Nuestras instituciones son fuertes y hay la voluntad política para garantizar cero impunidad a quienes traicionen la confianza del pueblo. La señal que enviamos a toda la nación es inequívoca y firme'', dijo.

“Habrá castigo y sanción para quien cometa un delito sin importar su nivel jerárquico o su posición económica. La transformación avanza, y con ella la justicia”, aseguró.

En su mensaje insistió en que hay avances en el combate a la inseguridad pública y ha habido “frutos notables como la reducción de homicidios durante 11 meses consecutivos en 25% gracias a la coordinación interinstitucional y a la labor de compañeros extraordinarios”.

Entre ellos mencionó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.