Congreso

Diputados alistan análisis del Paquete Económico 2026

Tentativamente el próximo miércoles 24, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, comparecerá para explicar la propuesta de ingresos y gastos.
mié 17 septiembre 2025 08:06 PM
Hacienda prevé que la economía crezca según el Paquete Económico 2026
Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, y su equipo a cargo tienen la enmienda de reducir la diferencia entre los ingresos y el gasto del sector público, a través del diseño del Paquete Económico 2026.

Con la mira en el 20 de octubre como fecha límite para aprobar la Ley de Ingresos y a más tardar el 15 de noviembre para dar luz verde al Presupuesto de Egresos 2026, los diputados alistan reuniones de análisis del Paquete Económico 2026 con la Secretaría de Hacienda.

Este miércoles el secretario Edgar Amador se reunió con las mesas directivas de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto en Palacio Nacional; sin embargo formalmente deberá acudir a la Cámara de Diputados

Los diputados de las comisiones de Hacienda y Presupuesto afinan el calendario para discutir y aprobar el Paquete Económico 2026.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, de Morena, dijo que mañana la Comisión se declarará en sesión permanente para comenzar a recibir a los funcionarios en reuniones de trabajo.

Refrendó que ante de aprobar la Ley de Ingresos se busca aprobar las reformas a la Ley Aduanera, por lo que se propone que el jueves 25 de septiembre acudan funcionarios para analizar esa iniciativa.

Para ello “la propuesta es que venga un funcionario de Hacienda, un funcionario de Aduanas, el jurídico puede ser y un funcionario de la Secretaría de Economía para checar el tema”.

El lunes 29 de septiembre se estaría en condiciones de dictaminar esa iniciativa en la comisión, con el fin de aprobarla en el pleno camaral el día 30 de este mes.

Ya sobre el Paquete Económico, Altamirano recordó que el paquete de ingresos comprende la Ley del Impuesto Especial Sobre producción y Servicios (IEPS), Código Fiscal de la Federación y, Ley de Ingresos.

Dado que la Ley de Ingresos debe avalarse antes de que inicie la discusión presupuestal, todo eso comenzará a discutirse, según la ruta que se someterá mañana a aprobación de la Comisión de Hacienda, a partir el dos de octubre.

Ese día se analizaría pero el dictamen, se propone, podría aprobarse en Comisión el 13 de ese mes, para subirse a aprobación del pleno de la Cámara el día 14. Eso daría tiempo suficiente para su discusión y aprobación pues debe remitirse al Senado a más tardar el 20 de octubre.

La ruta presupuestal

En entrevista aparte, la diputada Merilyn Gómez Pozos, también de Morena, planteó que en sesión de la Comisión de Presupuesto, a realizarse mañana, se propondrá el calendario de reuniones con los funcionarios para sacar adelante el gasto 2026.

De manera preliminar se espera que el secretario de Hacienda, Edgar Amador, acuda el miércoles 24 de septiembre.

Mañana se aprueba la creación e integración de grupos de trabajo, tentativamente con las temáticas: desarrollo económico, perspectiva de género; desarrollo sustentable; desarrollo social; gobierno y gasto federalizado.

Cada mesa de análisis realizaría sesiones de parlamento abierto, a desahogarse en tres días, el lunes seis de octubre los relativos a desarrollo económico y perspectiva de género.

El martes siete serían los foros sobre desarrollo sustentable y desarrollo social y el viernes 10 de octubre sería las sesiones de parlamento abierto sobre gobierno y gasto federalizado.

Comparecencias glosa y paquete económico

De acuerdo con el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, a partir de la próxima semana comenzarán a desfilar en el pleno unos y otros en comisiones, integrantes del gabinete para el análisis del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Unos pocos funcionarios, como Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Participación Ciudadana y el de Economía, Marcelo Ebrard, se reunirían en privado con la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que integran sólo los coordinadores y vicecoordinadores parlamentarios.

Otros serán invitados al pleno de la Cámara. Estos serían tentativamente, según Monreal:

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el 23 de septiembre, y posteriormente, en calendario por definir la de Bienestar, Ariadna Montiel.

Ante las Comisiones de la Cámara se espera que se presenten el secretario de Educación, Mario Delgado, la del Medio ambiente, Alicia Bárcena; los titulares del IMSS, Zoé Robledo, del ISSSTE, Martí Batres, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Emilia Calleja y de Energía, Luz Elena González.

