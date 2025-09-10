Morena asegura que se prohibirá el turismo legislativo al extranjero

“Que ya no habrá más viajes internacionales con cargo al erario público. Esto es que ya, independientemente del grupo político, fracción o grupo parlamentario al que pertenezca, han quedado suspendidos todos los viajes”, dijo.

Mencionó que también se suspenden gastos “superfluos”, pero no explicó cuáles, pues dijo que están consistentes en que la mejor política exterior es la interior.

Además, aseguró que el Senado ajustará sus gastos, pues para 2026 pidieron la misma cantidad que tienen para este de 2025 que es por 5,103 millones de pesos, por lo que aseguró que no habrá incremento de dietas (salarios) de los legisladores ni en subvenciones.

Asimismo, aseveró que con la prohibición de turismo legislativo, el Senado se ahorrará 500 millones de pesos.

En mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum le mandó una carta a Morena, en donde les pidió no andar en congresos internacionales ni usar recursos públicos para viajar al extranjero para hacer “turismo político”.

“Nuestro deber es estar con la gente, en el territorio. Recordemos que Morena. Morena debe ser la luz de honestidad y ejemplo en la sociedad”, dice la presidenta en su carta.

Sin embargo, los morenistas han ignorado esta petición y continuaron los legisladores con sus viajes.

Uno de los viajes que causó críticas fue el del entonces expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien viajó a Europa para participar en un acto oficial.

En marzo pasado, Noroña estuvo a Francia para asistir a la conferencia de presidentes parlamentarios organizada por el Consejo Europeo.

El costo total de su vista a este país fue de 157,594 pesos, pero él repuso a la Cámara alta 66,206 pesos, por lo que el Senado pagó 91,388 pesos.

“El viaje lo pagué con mi dinero, recibí el equivalente al costo de turista y la diferencia la pagué de mi bolsillo, que para ello trabajo", explicó en un video.