Congreso

Noroña y ''Alito'' vuelven a confrontarse... a palabras

En la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente, priistas evidenciaron las "broncas" que ha protagonizado Gerardo Fernández Noroña... y pidieron volver al diálogo.
vie 29 agosto 2025 06:25 PM
El senador Alejandro Moreno se enfrentó físicamente al morenista Gerardo Fernández Noroña durante la sesión de la Comisión Permanente del 27 de agosto de 2025.

En solitario, con votos sólo de Morena y sus aliados, la Comisión Permanente del Congreso condenó los hechos de violencia que protagonizaron el miércoles los senadores Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, y el priista Alejandro Moreno Cárdenas.

El clima violento de esa sesión en que ambos llegaron a las manos no se repitió, pero las agresiones verbales sí estuvieron presentes y marcaron el reencuentro de Moreno Cárdenas y el morenista Fernández Noroña, quien arropado por su bancada retó, si el PRI reincide: "aquí estaré esperando su nueva agresión".

En la última sesión de la Comisión Permanente en el segundo receso del primer año legislativo y por tanto el cierre de la presidencia de Fernández Noroña, las bancadas opositoras se replegaron: Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) no acudieron y sólo el tricolor fue a defenderse.

Dado que Morena y aliados tienen mayoría con o sin la presencia opositora, se avaló el pronunciamiento, en el que se demandó deslindar responsabilidades por la participación en la agresión inédita contra un presidente del Congreso.

Los señalados son los diputados federales Rubén Moreira, Erubiel Lorenzo Alonso Que, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, el senador Pablo Angulo Briceño y el senador Moreno Cárdenas.

El PRI, aunque debatió, se fue antes de la votación, pero en la discusión el líder de ese partido y senador Moreno Cárdenas aprovechó la tribuna para volverse a lanzar contra el morenista, al que acusó de “fanático”.

“Este trastornado personaje se ha pasado un año violando la ley, las normas del Congreso. Degradando la conducción de las sesiones y la representación de la Cámara alta de este órgano del Estado mexicano”, reclamó.

La respuesta no tardó, pues el aludido dejó la presidencia para responder en el mismo tono y desde la tribuna. “Fascistas, cobardes, violentos, vendepatrias, traidores al interés nacional. Eso es lo que son y representan, se los digo y se los volveré a decir”, reviró.

Aprovechó para asegurar que seis legisladores del PRI intentaron golpearlo gravemente.

Guerra de videos

En la sesión, a petición de la petista Lilia Aguilar Gil, se transmitieron los videos del enfrentamiento para demostrar, dijo, que fueron los priistas los agresores y en ningún momento Fernández Noroña cayó en la provocación.

El diputado priista Rubén Moreira también pidió emitir sus propias grabaciones, aunque en tono conciliador planteó volver al diálogo, pues dijo, la violencia no ayuda al país.

Recordó que el origen de todo fue la actitud de Fernández Noroña, quien el miércoles agendó el tema propuesto por la oposición como “solicitud del Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, de intervención militar en México por parte del Ejército de los Estados Unidos”.

A eso se sumaron las agresiones verbales de Fernández Noroña a los panistas Federico Döring y Lilly Téllez, para, además, negar la palabra a opositores, todo lo cual generó el reclamo que derivó en la trifulca.

Sin embargo, el pleno con votos de Morena y aliados, impuso la verdad sobre lo ocurrido ese día.

Se consignó que el PRI agredió y que “la presidencia durante el desarrollo de la sesión, en ningún momento le negó el uso de la palabra a las y los legisladores que así lo solicitaron”.

Para desmentir eso, Moreira pidió transmitir escenas de pasadas legislaturas en las que Fernández Noroña, entonces de oposición, agredió a gritos o con empujones a legisladores entonces priistas.

También se transmitieron escenas de cómo Fernández Noroña cerró el miércoles las posibilidades de que la oposición hiciera uso de la palabra.

En la discusión, la senadora Dolores Padierna, de Morena, pidió destituir a los priistas que participaron en el zafarrancho y sancionarlos penalmente; anunció que mañana serán denunciados ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados.

Advirtió que ella misma resultó agredida, con un puño en la espalda pues en aras de que no se agrediera al presidente del Senado, intentó meterse entre Moreno Cárdenas y Fernández Noroña, para no afectar la institucionalidad.

