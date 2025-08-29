Noroña y ''Alito'' vuelven a confrontarse... a palabras

En la última sesión de la Comisión Permanente en el segundo receso del primer año legislativo y por tanto el cierre de la presidencia de Fernández Noroña, las bancadas opositoras se replegaron: Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) no acudieron y sólo el tricolor fue a defenderse.

Dado que Morena y aliados tienen mayoría con o sin la presencia opositora, se avaló el pronunciamiento, en el que se demandó deslindar responsabilidades por la participación en la agresión inédita contra un presidente del Congreso.

Los señalados son los diputados federales Rubén Moreira, Erubiel Lorenzo Alonso Que, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, el senador Pablo Angulo Briceño y el senador Moreno Cárdenas.

El PRI, aunque debatió, se fue antes de la votación, pero en la discusión el líder de ese partido y senador Moreno Cárdenas aprovechó la tribuna para volverse a lanzar contra el morenista, al que acusó de “fanático”.

“Este trastornado personaje se ha pasado un año violando la ley, las normas del Congreso. Degradando la conducción de las sesiones y la representación de la Cámara alta de este órgano del Estado mexicano”, reclamó.

La respuesta no tardó, pues el aludido dejó la presidencia para responder en el mismo tono y desde la tribuna. “Fascistas, cobardes, violentos, vendepatrias, traidores al interés nacional. Eso es lo que son y representan, se los digo y se los volveré a decir”, reviró.

Aprovechó para asegurar que seis legisladores del PRI intentaron golpearlo gravemente.