Noroña considera que carta del hijo de AMLO es “malísima”

Antes de comenzar la sesión de la Comisión Permanente, el senador insistió en que la redacción de la carta no es el estilo del también hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y recordó que ya ha pasado en otras ocasiones en el que salen documentos falsos y se señalan como responsables a morenistas.

“Ya pasó. ¿Se acuerdan que iba a hacer el Consejo Nacional de Morena y circularon un documento de supuesta renuncia a la coordinación? Porque el cargo de senador es irrenunciable, de Adán Augusto López Hernández. Francamente, me suena a una falsificación”, declaró.

También el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, mencionó que los integrantes de Morena son hipócritas y farsantes, y pidió que si el partido es transparente muestra de dónde salió los recursos para pagar los viajes de los morenistas.

“Dicen que viven en la justa medianía y hacen los viajes más caros que puede hacer una persona. Si fueran transparentes, que nos enseñen de qué cuenta bancaría salió el dinero para pagar el boleto de avión, el hospedaje y cuánto costo, porque resulta que tienen sueldos de 60 mil pesos y hacen viajes que cuestan cientos de miles de pesos”, declaró el panista.

López Beltrán explicó que su viaje a Japón lo realizó tras las “extenuantes jornadas de trabajo” y aseguró que este viaje lo solventó con sus propios recursos.

“Mis adversarios y los hipócritas conservadores que solo suelen ver la paja en el ojo ajeno y no la biga en el propio, mandaron a sus espías a fotografiarme y acosarme para así emprender una campaña de linchamiento impregnada de odio, clasismo y calumnias”, dijo López Beltrán.

El hijo del expresidente López Obrador aseguró que su viaje a Japón lo realizó en aerolíneas comerciales y que pagó 7,500 pesos por día en el hotel.