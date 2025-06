Se alista el cambio de estafeta en la presidencia del Senado

“A ver, yo he insistido que yo no he tomado ninguna determinación de buscar la reelección. ¿Eso quiere decir que no la buscaré? Tampoco. Lo que estoy diciendo es que no he tomado ninguna determinación”, dijo en conferencia.

Mencionó que espera la decisión de Morena sobre quién será el próximo presidente de la Mesa Directiva, y aseveró que lo que decidan, apoyará.

Noroña comentó que algunas personas que ''hacen fiesta'' para que no regrese a la Presidencia de la Cámara alta, y otros prefieren que se mantenga en el cargo que asumió en 2024.

La senadora Andrea Chávez tampoco descartó buscar la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, y comentó que en los próximos días emitirá un comunicado para dar a conocer su decisión.

Sin embargo, enfatizó que su atención está “completa” en Chihuahua, en referencia a la gubernatura del estado, pues en 2027 habrá elecciones para seleccionar a 16 mandatarios estatales.

“Estaré compartiendo comunicado pronto con la decisión que tome. Calma, calma que todavía estamos conversando con el grupo parlamentario”, declaró.

También, dijo sin dar nombres, que varias compañeras de su bancada ya levantaron la mano para presidir el Senado, ya que esta vez le toca a una mujer este cargo.

La Mesa Directiva es el órgano de gobierno del Senado, que se encarga de dirigir las sesiones. Está compuesta por un presidente, vicepresidentes y secretarios. Entre las funciones principales son: