Expertos advierten peligros de penalizar 'apología' en corridos y series

La propuesta

El diputado de Morena y vocero de esa bancada, Arturo Ávila, anunció el martes y formalizó al día siguiente en tribuna, una iniciativa de reforma al Código Penal Federal para tipificar de manera explícita la apología del delito en obras culturales, especialmente en el cine, las series de televisión y la música.

Según la propuesta, la apología del delito en obras artísticas hacen de estas “un peligro potencial para el orden público y la convivencia armónica”, por lo que plantea limitarlas y sancionarlas.

"Algunas obras culturales, en su afán por contar historias impactantes o realistas, pueden terminar promoviendo conductas delictivas o glorificando comportamientos ilícitos", argumenta Ávila en la iniciativa.

"Este fenómeno se conoce como apología del delito y, aunque en principio puede ser visto como una forma de libre expresión, cuando afecta la percepción colectiva de la sociedad, sobre todo de los sectores más vulnerables, se vuelve un peligro potencial para el orden público y la convivencia armónica", añade.

El proyecto de decreto busca agregar un párrafo al artículo 208 del Código Penal Federal, que sanciona la "provocación" y apología de un delito.

"Quien en obras culturales, tales como películas, series de televisión, música, literatura, obras de teatro, videojuegos, o cualquier otra forma de expresión artística o mediática, realice apología de delitos, es decir, promueva, glorifique o justifique la comisión de conductas ilícitas de manera que favorezca su imitación o incite a la audiencia a llevar a cabo tales actos, será sancionado, sin perjuicio de la responsabilidad civil derivada de los daños ocasionados por la difusión de tales contenidos", se lee en la propuesta.

El interés del diputado de Morena por acotar la “apología” de delitos surgió a raíz de que hace unas semanas el grupo musical Los Alegres del Barranco, con décadas de trayectoria, cobraron notoriedad por realizar una suerte de homenaje al capo Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, en medio de conciertos en Michoacán y Jalisco.

A raíz de ello, el gobierno de los Estados Unidos revocó las visas de trabajo de los músicos, pues “El Mencho” es el delincuente más perseguido por ese país, por ser líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y principal traficante de cocaína, heroína y fentanilo a territorio estadunidense.

“Si bien la Constitución prevé de forma muy clara la libertad de expresión como un derecho fundamental en el artículo sexto, es también muy claro que esto no puede ser llevado al extremo en el que tengamos que ser tolerantes, que la misma incite al odio, a la violencia o a la comisión de delitos”, agregó Ávila, cuya iniciativa ya fue turnada a la Comisión de Justicia para su dictaminación.

Incluso, para ejemplificar por qué no se debe ser “tolerante en la invitación flagrante a la comisión de delitos”, el diputado morenista leyó la estrofa de un corrido: “y bien forrados los paquetes más van, no hay pendiente, no puedo fallar, siempre estoy listo para cruzar, polvo, ruedas y también cristal”.

"Se usa a libertad de expresión y la pongo entre comillas, como un arma de libertinaje para hacer expresiones de odio, de violencia con una facilidad preocupante. Hoy, lo reitero, nuestras juventudes están en peligro”, agregó.