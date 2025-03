Senado elegirá a 56 magistrados electorales con todo y Reforma Judicial

¿Por qué el Senado elegirá?

La Cámara alta se encargará de nombrar a 56 magistrados estatales de 30 entidades, pues solo en Tamaulipas y Zacatecas no hay renovación de este cargo; ello se debe a que la reforma al Poder Judicial no le quitó esta facultad que tiene al Senado.

Desde 2021, el Senado debía elegir a los magistrados electorales, pero para esa fecha solo eran 17; sin embargo, al no poder construir acuerdos los senadores, el número de vacantes comenzó a aumentar hasta llegar a los 56 que ahora son necesarios.

Esto fue porque Morena y aliados no tenían la mayoría calificada y necesitaban negociar con los partidos de oposición (PAN, PRI, MC) para lograr alcanzar dos terceras partes de los votos que se necesitan para que pasen los nombramientos.

Ahora que el partido oficialista, junto a sus aliados, cuenta con más de 85 votos para elegir a los magistrados electorales, el Senado lanzó la convocatoria para seleccionarlos.

Proceso de selección

Del 11 al 13 de marzo, los interesados en participar en este proceso deberán registrarse en la página del Senado. Posteriormente, del 20 al 26 de marzo, la Comisión de Justicia, encabezada por el expanista Javier Corral, llevará a cabo las comparecencias -tanto vía virtual como presencial- de los aspirantes.

Una vez que se realicen estos encuentros, la Comisión presentará el 27 de marzo el listado de los candidatos a magistrados ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo); estos personajes se deben ajustar a los principios de “idoneidad” y deberán cumplir con los requisitos de la convocatoria.

Entre los requisitos están: no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de prisión, no haber desempeñado cargo de presidente en un partido político y no haber sido candidato a algún cargo de elección popular, entre otros.

Para el 31 de marzo, la Jucopo remitirá al Pleno del Senado el listado de los contendientes a magistrados electorales por un periodo de siete años. Este acuerdo será votado por al menos dos terceras partes de los senadores presentes; es decir, si acuden los 128, serán necesarios 86, los cuales tiene Morena y aliados, por lo que no necesitarán de la oposición.

Se encargarán de las controversias

Los 56 magistrados electorales que elegirán los senadores con sus votos, se encargarán de resolver las controversias que surjan en material electoral en los 30 estados.