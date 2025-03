Diputados aprueban la reforma sobre la soberanía nacional

La reforma consiste en modificaciones a los artículos 19 y 40 constitucionales, propuestas por la presidenta el 4 de marzo.

En el artículo 19 se incorpora el delito de terrorismo al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Además, amplía esa pena a nacionales o extranjeros involucrados en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas o que participen en actividades en contra de la soberanía.

En el artículo 40 se agrega que, "bajo ninguna circunstancia", serán aceptables intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación, como son los golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea por tierra, agua o espacio aéreo.

Tras aprobarse en lo general, los legisladores dedicaron casi tres horas a la discusión de reservas de la minuta, pero no fue modificada pese a que, en lo particular, PAN, PRI y algunos diputados de MC votaron en contra.

La aprobación en lo particular fue con 327 votos a favor y 116 en contra. El proyecto de decreto ya fue remitido a los congresos de los estados.

En la discusión en lo general, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, defendió desde la tribuna la reforma; aseguró que la redacción propuesta por Sheinbaum es “extraordinaria, sublime"; tan “impresionante” que ningún legislador ni grupo parlamentario la propuso.

"Ningún otro presidente se atrevió a una reforma de tal magnitud", pues, comentó, prevé a largo lazo y se previene de cualquier intervención del extranjero.

"Se deja a salvo de agresiones, invasiones o perturbaciones al territorio y a nuestra forma de gobierno. Se adelanta al futuro para que se evite cualquier circunstancia adversa a nuestra nación, de tipo armado, golpe de Estado o con el simple carácter político de intromisión", señaló el legislador.

La oposición apoya a Sheinbaum

El PRI fue el único que votó en contra en lo general y en lo particular, sin embargo, aseguran que no están en contra de la soberanía nacional.

Los diputados Alejandro Domínguez e Israel Betanzos apuntaron que las protecciones a la soberanía e incluso la tipificación del terrorismo ya están en los artículos 39, 33 y 89, además de las leyes secundarias.

Emilio Suárez Licona, también del PRI, dijo que no se requiere modificar la redacción sino actuar con las instituciones existentes, pero, agregó, el Congreso aún no instala la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, instancia de control parlamentario que puede contribuir.

Consideró que incluso con ésta se pudo revisar el fundamento legal del “traslado” de 29 criminales a Estados Unidos, mismo que podría haber violado la soberanía nacional.

“La soberanía se debilita cuando se cobra derecho de piso, cuando el crimen regula las actividades economías y desafía a la autoridad del Estado”, advirtió la también priista Leticia Barrera.

“Entiéndanlo, el enemigo no está allá afuera, lo tenemos aquí adentro, está conviviendo con nuestras familias, está amenazando a nuestra gente, le está cortando las alas a nuestros jóvenes”, reclamó por su parte Abigail Arredondo del PRI.

Por la bancada del PAN, la diputada Laura Cristina Márquez aseveró que su partido votó a favor, pese a que considera que es una reforma redundante.

“Que el día de mañana no se diga que no contaban con las herramientas jurídicas para desempeñar sus funciones. La segunda, para que mañana no vengan a decir que es culpa de la oposición”, comentó.

Así como el PRI, el PAN propuso reservas para sancionar la vinculaciones de políticos con grupos criminales, pero tampoco prosperó.

Por Movimiento Ciudadano, la diputada Laura Hernández explicó que su bancada también votó para no ser señalada, no obstante, rechazó, como el PAN, que se insista en la prisión preventiva oficiosa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha señalado como violatoria de derechos humanos y de la presunción de inocencia.