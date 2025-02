Sheinbaum: podrán amenazar, pero no violarán soberanía ni pisotearán dignidad

Adiós a reelección y nepotismo

Este 5 de febrero, la presidenta anunció que enviará dos iniciativas de reforma para poner fin a la reelección y al nepotismo.

“La primera, en honor a la constitución de 1917, la no reelección a ningún puesto de elección popular. Sufragio efectivo, no reelección. La segunda, la prohibición expresa de que ningún familiar pueda suceder de manera inmediata a otro, tratándose de un puesto de elección popular. No al nepotismo”, dijo.