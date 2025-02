Abogado de “El Mayo” fue candidato de Morena y recibió contrato en Diputados

Dimes y diretes

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa retó a Morena a explicar por qué contrató a un "abogado de narcotraficantes".

“Ahora resulta que la misma persona que aparece en un video diciendo que es abogado del crimen organizado y de narcotraficantes firmó un contrato de prestación de servicios fijo, por más de 60 mil pesos al mes como contraprestación con la Cámara de Diputados”, acusó Lixa.

"Gutiérrez (Luna) salió de manera oficiosa a dar aclaraciones y a manipular información porque decía que una diputada del PAN propuso un reconocimiento, cosa que no es cierto, porque en los mismos documentos que exponen, nunca se menciona al sujeto (Penilla)”.

El legislador panista cuestionó que los morenistas sigan negando su relación con dichos abogados, a pesar del contrato y de que existen fotografías que acreditan su vínculo y cercanía.

“El propio presidente de la Cámara sí tiene fotografías, muy sonriente, y que dice que no conoce, bueno, que ahora explique, porque esto sí requiere una, no sólo aclaración, sino una explicación pormenorizada de por qué la Cámara de Diputados tiene este contrato”, lanzó.

En respuesta, Gutiérrez Luna dijo que investigará dicho contrato y, cuestionado sobre la postulación de Ramírez como suplente de Mayer en 2021, también ofreció que revisará el tema.

Más tarde, el mismo Mayer, actor, productor y diputado, admitió en conferencia de prensa que sí contrató a Ramírez y también que fue su compañero de fórmula cuando compitió por la reelección en 2021.

"Es muy buen abogado, fue abogado de artistas, políticos”, argumentó Mayer.

Molesto, el actor cuestionó que haya preguntas sobre el reconocimiento de Ramírez de que defiende a narcotraficantes.

"Hay abogados que defienden violadores, hay abogados que defienden estafadores, hay abogados que defienden asesinos, hay abogados que defienden traficantes”, justificó.

“Igual yo puedo ir con un médico y resulta que ese médico pues atiende a otras personas, pues ellos tienen un tema de confidencialidad”.

Aseguró que conoció a Ramírez en 2018 y que lo contrató en 2021 porque le pareció muy interesante su propuesta de “cultura de paz”.

“No hay nada turbio, no hay nada ilegal ¿O cuál es el tema? No tengo por qué desconocer nada. Yo estoy reconociendo que sí, fue asesor mío en 2021. Desconozco lo otro, yo no sé lo que está haciendo ahorita”, expresó.