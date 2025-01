Tras pleito público, Monreal y Adán Augusto pactan unidad

Con ello al parecer dieron por cerrados los diferendos, en disputa entre ambos que escaló a tal grado, que el 16 de diciembre la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que intervenir y demandar “el malentendido tiene que resolverse”, lo que obligó a ambos legisladores a reunirse ese mismo día con la mediación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

El momento que vive México requiere de unidad nacional, y la agenda legislativa próxima debe incluir las prioridades del gobierno de la presidenta @Claudiashein para beneficio de la población. De eso hablamos el senador @adan_augusto y yo, reiterando nuestra amistad y respeto. pic.twitter.com/axSVsC7vMH — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 17, 2025

Todo inició cuando el 12 de diciembre el senador López Hernández, en la tribuna del Senado, abordó en tono de queja el tema del recorte presupuestal por 123 millones de pesos que fue aplicado a ese órgano por la Cámara de Diputados, pues de 5, 227 millones de pesos solicitados sólo se autorizaron 5,103 millones de pesos.

Aunque admitió que debe priorizarse el gasto social, y el Senado debe apretarse el cinturón, advirtió: “Les puedo informar que vamos a continuar limpiando de cualquier sospecha de corrupción o de connivencia al Senado de la República. Y hemos iniciado ya el proceso de reducción de dos negocitos ya añejos”.

Ese día dijo que presentaría denuncias por los supuestos “negocitos” y haber rescindido dos contratos, uno por 60 millones aparentemente por irregularidades en el contrato para el manejo del Archivo y otro por más de 90 millones de pesos, relativo al servicio a los elevadores, además de que prometió ir por otros “tres o cuatro” contratos anómalos adicionales.

Al día siguiente Monreal difundió un video en el que aseguró que no hay irregularidades, tampoco recorte al Senado pues aumentó 3% en términos reales, explicó en la grabación, en la que emplazó a la presentación de las denuncias.

Pero vio como trasfondo de las acusaciones el interés monetario por el Fideicomiso del Senado por más de mil millones de pesos: “ese es el origen quizá de los infundios y las falsedades que hoy en tribuna se expresaron en contra de la administración que encabecé”, acusó.

Al pleito se sumó el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, que en defensa de Monreal publicó en redes una carta de respaldo a su líder, firmada por la bancada, pero la publicación fue eliminada minutos después.

El presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, a su vez, respaldó la visión de López Hernández.

El 16 de diciembre Monreal advirtió: "a pesar de que soy calumniado, de que soy muy atacado, no voy a hacer nada que afecte a la unidad del movimiento... eso no quiere decir que no se aclare".

Pero ese mismo día, en que la presidenta Sheinbaum pidió aclarar las cosas, ambos legisladores fueron llamados a Palacio Nacional, donde se reunieron con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Más adelante, el 18 de diciembre, Monreal, en ocasión de la última sesión del año de su Taller de Lectura con diputados, se refirió a la mentira y la hipocresía que se vive en la política, por lo que recomendó a los legisladores conducirse con rectitud.

Aunque no aludió a su conflicto con López Hernández, planteó que en política no se debe dejar pendiente una acusación: el que denuncia debe formalizarla y el acusado debe exigir que se denuncie, y en ambos casos es para cerrar expediente y no quedar mal ante la población.

El pasado domingo, en el Zócalo, ambos fueron fotografiados juntos tras el informe de 100 días de gobierno de la presidenta Sheinbaum y sobre ello el pasado miércoles Monreal rechazó que hubiera habido diferencias: "no es cierto eso. Es amor y paz con el gran Adán. Es un buen amigo y es un buen político. Para mí solo hay respeto para él".