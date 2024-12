Juzgadores advierten: Morena pondrá afines como candidatos al PJ

Buscamos que no haya familiares.- Sheinbaum

En su conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre los parientes de morenistas que buscan ser candidatos judiciales en 2025, a lo que respondió que se buscará que no haya familiares, aunque aclaró que eso le corresponde a los comités de evaluación de cada Poder de la Unión.

"Ahora, primero, recuerden que hay una primera selección de, si cumplen o no los requisitos. Después, viene una segunda, que tiene que ver con entrevistas, por parte de las personas que son parte de las Comisiones. Y la tercera, viene una tómbola de las personas que se eligen. Por ejemplo, en la Corte creo que son 90, de ahí viene una tómbola en donde salen 27, si mal no me equivoco; y de ahí ya se van a la selección. Y ellos van a definir los criterios", señaló.

"Evidentemente, buscamos que no haya familiares en el Poder Judicial porque, si alguien llega a la Corte, llegaría, difícilmente llegaría un familiar a la última, al último filtro, digamos, de las comisiones. Pero estamos dando la posibilidad de que las Comisiones decidan cuáles son los criterios que están utilizando para poder definir quién participa y quién no, primero en la tómbola y luego ya en la elección".