Comité Legislativo reconoce "errores" en lista de aspirantes al Poder Judicial

“Hay otros casos en los que se necesita claridad para saber si son homónimos (dejo beneficio de la duda) o simplemente nombres duplicados para ocupar los mismos cargos. La transparencia exige una aclaración inmediata”, escribió desde su cuenta de X.

Entre las fallas que presentaron estas listas fueron : “PRUEBAS PRUEBAS PRUEBAS” que se encuentra registrado como aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como “JORGES 1 JORGE 1 JORGE 1” y “JORGE 3 JORGE 3 JORGE”, que están como candidatos a jueces de Distrito.

A simple vista, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo exhibe errores imperdonables y demuestra su incompetencia:



"PRUEBAS PRUEBAS PRUEBAS" como aspirante a ministro de la SCJN.



"JORGE1 JORGE1 JORGE1" y "JORGE3 JORGE3 JORGE3" como candidatos a jueces de Distrito.

El Comité de Evaluación –que se encargará de realizar tres filtros para elegir a los candidatos que participarán en junio 2025– reconoció los “errores”.

“En relación con las pertinentes observaciones respecto de entradas de la lista preliminar que no corresponde a nombres de aspirantes, así como los casos de nombres duplicados se informa: en el primer caso se trata de entradas por parte del área de informática para hacer pruebas a la base de datos que no fueron registradas de la lista y, en el segundo, de nombres que en el proceso de depuración de los registros, resultaron repetidos y cuyos duplicados –por error- no fueron eliminados”, señaló en comunicado.

El Comité enfatizó que, según la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y las Convocatorias del Senado y del Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal, la lista definitiva de los aspirantes elegibles se publicará el 15 de diciembre de 2024.

Este Comité del Poder Legislativo fue el último de los tres –del Ejecutivo y Judicial– en transparentar las listas de aspirantes a juzgadores, pues Andrés Norberto García Repper Favila explicó que se debían revisar los más de 15,000 correos de registros que llegaron.

“El nombre y número de inscritos todavía no lo tenemos definitivo debido a que la saturación del sitio (web) obligó a que las personas nos enviaran correos que estamos revisando”, dijo hace una semana.

El Comité tiene hasta el 15 de diciembre para realizar la primera depuración de las listas, ya que ese día debe publicarla con los nombres de aquellos aspirantes que hayan cumplido con los requisitos.