Senado avala extinción de órganos autónomos, incluido el INAI

Aunque la modificación va por eliminar siete órganos autónomos, el debate sobre esta reforma se concentró en el INAI.

Morena señaló que en este Instituto se utilizaron los recursos públicos para beneficiar a sus integrantes.

La morenista Malú Micher mencionó que el INAI pagó viajes para los comisionados a Francia, Londres, Barcelona, Venecia, Tokio, Montevideo y Buenos Aires.

“Qué lindos, qué hermosos comisionados, ilustrados, porque los viajes ilustran. Debería darnos vergüenza estar defendiendo un organismo corrupto, mentiroso, porque los comisionados eran los fifís y se dedicaban a eso, a vida de fifís. Sí. Lo que va a pasar es que se transfieren las funciones de transparencia y de información, de nuevo, al Poder Ejecutivo”, mencionó la legisladora.

Mientras, la oposición aseguró que la eliminación del Institutuo es para quitar los contrapesos que existen en el país y para que Morena concentre el poder.

El panista Ricardo Anaya aseveró que la desaparición del Instituto es porque la transparencia es “incómoda” para el gobierno; además porque, dijo, Morena quiere concentrar el poder, vivir en la opacidad, no quiere dar información y “desmantelar” la democracia y llevar al país al autoritarismo.

“El INAI ha sido útil para los ciudadanos e incómodo para el poder. No lo están desapareciendo porque quieran aligerar la burocracia, lo están desapareciendo porque como a cualquier gobierno le incomoda la transparencia, y cuando digo a cualquier gobierno me refiero al sexenio de Felipe Calderón, que no quería entregar la información de fosas clandestinas de Tamaulipas y el INAI lo obligo. Me refiero al gobierno de Enrique Peña Nieto, que no quería entregar la información sobre la estafa maestra, el INAI lo obligó. El gobierno de López Obrador no quería entregar la información del macro fraude de Segalmex y el INAI lo obligó”, dijo.