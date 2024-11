Monreal ofrece 'cirugía mayor' para corregir Presupuesto 2025

Respecto a las dependencias que sí deberán sufrir recortes, está el Instituto Nacional Electoral (INE) . “Por supuesto que tiene que ajustarse, y con la extinción de los órganos autónomos, algo vamos a obtener también, y estamos buscando de dónde podemos completar un fondo para este resarcimiento a estos seis rubros que les he comentado”, aseguró.

Respecto a la reforma fiscal, que hace una semana vio necesaria, indicó “no está pensado en este momento, ya no nos dio tiempo.”

–¿En algún momento..?, se le preguntó.

–Seguramente, pero no, pero no es este momento, y obviamente, está en ciernes y está en proceso de revisión y de definición política. Pero no, en este año no lo creo, porque ya estamos en el proceso de la dictaminación de Ley de Ingresos y Miscelánea Fiscal que realmente no contempla nuevos impuestos la Miscelánea y la Ley de Ingresos, y después el Presupuesto.