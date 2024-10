Senado avala que gobierno no elimine la Reforma Judicial del DOF

“Esta soberanía considera que la presidenta carece de atribuciones para llevar acabo la eliminación de dicha publicación oficial ordenada por la titular del juzgado Décimo Noveno de distrito en Veracruz (…) máxime que en el artículo séptimo bis de la Ley del Diario Oficial de la Federación y gacetas gubernamentales, claramente y sin lugar a dudas, se establece el principio mandatorio de la integridad e inalterabilidad del Diario Oficial de la Federación “, se menciona el acuerdo avalado.

Esta aprobación se dio después de que la Consejería Jurídica de la Federación, encabezado por Ernestina Godoy, mandó un ofició al Senado para formular una consulta en relación a la resolución de amparo de la juez Nancy Fuentes Salas sobre eliminar el decreto de la reforma al Poder Judicial.

Durante la discusión, la oposición criticó esta consulta, pues dijo que el gobierno federal debe acatar la orden de la jueza Fuentes Salas, y pidió a los senadores que no se pretenda que sea el Poder Legislativo “quien le lave la cara a la presidenta de la República”.

“Lo que se está hoy planteando es como en su momento lo hizo Poncio Pilato. ´Yo no quiero asumir la responsabilidad de bajar una publicación acatando la orden judicial´, y como no lo quiere hacer le quiere trasladar a este Congreso la responsabilidad. Así como que compartamos responsabilidad”, dijo el panista Marko Cortés.

La priista Carolina Viggiano señaló que ante ante una resolución de un juez se acata o se ataca, por lo que comentó que la Consejería Jurídica no tiene facultades para solicitarle al Senado un acuerdo "para eximirla de su autoridad. Es una manera de querer torcer la ley para no cumplir con la ley para no cumplir con un mandato de una jueza que hace uso de sus facultades legales".

Mientras, el senador Félix Salgado aseguró que por primera vez se realiza un acto democrático, como “nunca antes se había visto”, ya que dijo que se trata que los Poderes de la Unión estén en la misma sinfonía y comparten responsabilidades. Además, aseveró que la jueza no tiene las facultades para ordenar eliminar la reforma al Poder Judicial.