Bloque de Morena avala que Guardia Nacional vaya a Sedena; excluyen a Marina

De madrugada, la "4T" elimina a la Marina

A las 3:36 de la mañana de este viernes 20 de septiembre el pleno de la Cámara concluyó el proceso legislativo de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, con tan sólo una reserva aprobada, de 433 que se inscribieron originalmente y al final quedaron compactadas en solo 72.

La reserva para excluir a la Marina fue presentada por la diputada sinaloense de Morena, Merary Villegas, para modificar el Artículo 21 de la Constitución.

En el dictamen se establecía que la Guardia Nacional estaría integrada por "personal de origen militar y marino con formación policial", pero se aprobó quitar la palabra "marino", excluyendo con esto, al personal de esta institución.

La propuesta generó confusión incluso en las filas de la llamada "Cuarta Transformación", pues el Partido del Trabajo pidió retirarla. Ricardo Mejía Berdeja, exsubsecretario de Seguridad Pública federal, expuso que la propuesta implicaría desconocer el origen militar de la mayoría de la GN, aunque más tarde se disciplinó y respaldó la reserva.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez Reyes, acusó a sus pares de Morena legislar por órdenes del Ejército, calificó a la propuesta como la "reserva del descaro” y una confesión.

"Se la pasaron diciendo que no se trataba de militarizar la seguridad pública ni la vida pública de México y ahora se plantea como tal (...) La bota de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que está aquí diciendo: ´Este juguete, la Guardia, es mío. No es de la Marina, no es de nadie que venga de otro lado, es mío”, exclamó

Lo cierto es que la iniciativa original enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero también excluía a la Semar de la GN, pero fue durante la dictaminación que se agregó a esa institución. En la votación en lo particular se “ corrigió “ para quedar como lo propuso el presidente.

¿Qué pasa con la Guardia Nacional?

En la reforma se establece que la Federación contará con la Guardia Nacional, la cual será de carácter permanente, integrada por personal de origen militan y con formación policial y dependiente de la Sedena para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Además, se transferirán a la Sedena los gastos de operación de la Guardia Nacional y los recursos materiales destinados a su ejercicio. También señala que el presidente de la República tendrá como facultad nombrar al comandante de la Guardia Nacional, pero a propuesta del titular del Ejército.

#ULTIMAHORA | Se aprueba, en lo general, con 362 votos a favor, 133 en contra y 0 abstenciones, el dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de #GuardiaNacional pic.twitter.com/95iNZTW0gd — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 20, 2024

Se especifica que la persona que esté al frente de este cuerpo de seguridad, deberá ostentar el grado de General de División de la Guardia Nacional, pero si no existiera personal con esa formación, la designación recaerá en un General de División del Ejército capacitado en materia de seguridad pública.

Se menciona que el personal de la extinta Policía Federal dejará de prestar sus servicios en la Guardia Nacional y quedarán adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y conservarán sus derechos laborales.

La Guardia Nacional fue creada en 2019 para tratar de combatir la violencia que aún lacera al país. (Andrea Murcia/Cuartoscuro )

En tanto, el personal militar que integra la Guardia Nacional dejará de ser parte de la Fuerza Armada de origen, pero conservarán sus derechos laborales, como la antigüedad que poseen.

Advierten militarización

Durante la discusión en lo general, los partidos de oposición señalaron que esta reforma “militarizaba” el país, pues mencionaron que quien estará a cargo de la Guardia Nacional es el Ejército.

La diputada Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano (MC), señaló que su partido vota en contra de esta reforma porque no resuelve el problema de inseguridad y violencia que hay en el país.

“El planteamiento del ejecutivo al inicio del sexenio fue responder a las necesidades inmediatas para la seguridad con la formación de la Guardia Nacional y con manera unánime lo decidimos que esta prepararía el terreno para una gran policía civil. La reforma que se presenta va en sentido contrario pues hace permanente esta participación y elimina los escasos controles democráticos”, declaró.

Ante las acusaciones de la oposición de que con esta reforma se militarizará al país, la diputada Tatiana Ángeles Moreno negó y especificó que únicamente la Guardia Nacional se incorporará a la Sedena, pero no será parte del Ejército mexicano.

Especificó que estos elementos se regirán por normas y principios de seguridad pública y estarán obligados a respetar los derechos humanos.

“La presencia del crimen organizado en México difícilmente puede resolverse sin la presencia de un cuerpo militar que actúe en la seguridad interna de nuestro país; en estos cinco años de presencia de la Guardia Nacional, lejos está de lo que la oposición ha llamado la militarización del país”.

Además, enfatizó que la militarización es el proceso por el cual el Ejército participa e incide en la política, económica y educación en un país, y cuando el estamento militar somete a la población a su régimen militar. “No hay militarización en México”, expuso.

¿Qué había pasado con la Guardia Nacional?

El año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales reformas a cuatro leyes en materia de Guardia Nacional en las que, a propuesta de López Obrador, la mayoría de Morena y aliados habían autorizado el traslado administrativo, presupuestario, orgánico, funcional y de mando de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad, a la Sedena.

La decisión de la Corte se debió a que expresamente la Constitución ordena que la Guardia Nacional debe ser civil.

Por ello, en esta reforma el presidente propuso directamente cambiar 12 artículos de la Constitución para darle a esa institución un mando militar con todas sus consecuencias administrativas, presupuestales y operativas.