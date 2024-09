“No hay recurso que proceda contra una forma constitucional. No procede el amparo, no procede la acción de inconstitucionalidad, no procede la controversia constitucional. No hay ningún recurso que proceda contra el poder reformador, contra el Constituyente Permanente. El Constituyente Permanente tiene la supremacía constitucional”, dijo el diputado de Morena.

Monreal refutó así los posicionamientos de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) y de los trabajadores del Poder Judicial, que advierten que se puede recurrir a la vía legal.

El diputado desechó cualquier mecanismo legal para revisar lo que ya avaló el Congreso, pues con 17 Legislaturas estatales, agregó, se tiene el Poder Constituyente y reformador de la Constitución.

La madrugada de este jueves 12 de septiembre, trabajadores que mantenían tomada la Cámara de Diputados liberaron los accesos.