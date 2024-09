Opositores cuestionan quórum durante debate de Diputados sobre reforma judicial

La bancada naranja basa sus acusaciones en que al momento de discutir la reforma judicial, en la Sala de Armas del deportivo Magdalena Mixiuhca, Morena y aliados utilizaron hasta asesores y chóferes para mantener el quórum necesario para dar continuidad a la sesión.

En entrevista para Radio Fórmula , Gibrán Ramírez, diputado de Movimiento Ciudadano, calificó como una “simulación” la discusión en lo general y en lo particular de la reforma judicial.

Consideró que el recinto elegido para sesionar fue improvisado y no contaba con las características necesarias para que los legisladores llevaran a cabo sus trabajo, el sonido era muy alto y no permitía escuchar los posicionamientos a favor o en contra, entre otras irregularidades.

Dijo que otra irregularidad es que legisladores de Movimiento Ciudadano pidieron rectificación de quórum, sin embargo la repuesta de Sergio Gutiérrez Luna, quien fungía como presidente de la mesa directiva, fue que a su juicio había diputados suficientes para dar continuidad a la sesión.

“Había en la cancha que se habilitó como pleno muchas personas. Puede ser que la mayor parte del tiempo no tuvimos quórum y no había quien certificara si había o no a diferencia de lo que sucede en un lugar como San Lázaro”, argumentó.

Por su parte, la exgobernadora de Yucatán Ivonne Ortega calificó como “falso debate” el que se originó durante 17 horas por parte de diputados del oficialismo, al llenar artificialmente la sede alterna de la Cámara de Diputados.

“Aquí hay chóferes, aquí hay personas de diferentes staff para que estén sentados en un lugar que no les corresponde decidiendo una condición de un poder de un estado, del Poder Judicial”, denunció en entrevista con LatinUs.

🚨 ¡Grave denuncia! "No hay quórum, ¡hay choferes y staff ocupando los lugares de diputados!" Ivonne Ortega, coordinadora de MC, arremete contra la sesión en la Unidad Deportiva Magdalena Mixhuca, acusando irregularidades. Afirma que el presidente de la Mesa Directiva, Sergio… pic.twitter.com/2pBlgd8wtG — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) September 4, 2024

Después de 17 horas de discusión, en medio de manifestaciones de trabajadores y estudiantes de Derecho y en una sede alterna, los diputados de Morena y aliados aprobaron, en lo general y en lo particular, la reforma al Poder Judicial con 357 votos a favor y 130 en contra, la cual establece que jueces, ministros y magistrados sean elegidos por voto directo en 2025.

La reforma se discutió en el deportivo Magdalena Mixiuhca, el cual estuvo resguardado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, ante el temor de que manifestantes tomaran el inmueble como lo hicieron en la Cámara de Diputados.