Diputados detonan proceso de reforma judicial en el inicio de la legislatura

En cambio, en defensa de la reforma al Poder Judicial, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, rechazó las suspensiones dictadas por los jueces.

“No podemos someternos a la tiranía de la toga y el birrete, no podemos hacerlo, porque no son órganos competentes (…) La ley, la constituciónl y la jurisprudencia nos asisten y por eso no permitimos la tiranía, la tiranía de la toga y el birrete, de jueces incompetentes que ahora los quieren colocar como héroes. No son más que vulgares violadores de la Constitución”, mencionó.

El diputado del Verde Ricardo Astudillo mencionó que los jueces que emitieron la suspensión de la discusión a la reforma del Poder Judicial desconocen las normas o las ignoran, ya que invaden las competencias del Poder Legislativo, por lo que aseveró que los legisladores de su partido no se doblegarán ante esa resolución judicial “caprichosa”.

“El último intento de frenar la reforma al Poder Judicial son las suspensiones de dos jueces de distrito que pretenden dilatar su discusión y eventual aprobación, este acto no solo implica una flagrante violación a la Constitución y a las leyes que estos jueces dicen defender, sino una invasión de competencias del Poder Legislativo por parte del Poder Judicial”, mencionó.