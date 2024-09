Nuevo Congreso 2024 en vivo: arranca la nueva Legislatura dominada por Morena

El grupo parlamentario de Acción Nacional (PAN) pedirá a la mayoría de Morena y sus aliados en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que haya una resolución fundada y motivada respecto a por qué Morena considera que la resolución de dos juzgados de distrito por las que se ordenó a la Cámara de Diputados frenar la reforma judicial, no debe aceptarse.

“No se puede desechar, no se puede soslayar, no se puede hacer un video y decir no estamos de acuerdo. Se necesita tomar una definición y la tiene que tomar el área legal. El área legal depende de la Mesa Directiva”, demandó la diputada de Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán.

“Si la mayoría de los legisladores en la Mesa Directiva no están de acuerdo, bueno, pues que un Tribunal Colegiado lo resuelva; lo que no puede suceder es que simple y sencillamente den por no tomado en cuenta“.

El sábado jueces de Morelos y Chiapas concedieron una suspensión para frenar el proceso legislativo de la reforma judicial, pero enseguida en redes sociales el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, desestimó que los juzgadores tengan facultades, por lo que la reforma judicial no se detendría.