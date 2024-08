Arranca Legislatura en Senado; Morena quiere “mayoría holgada”

Morena va por mayoría

Morena y aliados en el Senado aún no tienen la mayoría calificada (86 legisladores) para aprobar las reformas constitucionales, pero están a un legislador de lograrlo. Por ello, el vicecoordinador del partido oficialista, Ignacio Mier, confió en que lo obtendrán.

"Yo creo que lo vamos a encontrar (la mayoría) y yo espero que no sean sólo uno, para no llegar con una mayoría ajustada. Acá hay un asunto de interpretación, pero no vamos a ponerlo en riesgo y vamos a buscar los consensos para que sean más de 86 senadores los que voten a favor”, dijo el morenista.

Mientras, el coordinador del PVEM, Manuel Velasco, mencionó que están hablando con todos los senadores para lograr la mayoría calificada, pero enfatizó que no van por un solo voto, sino por más.

"Estamos trabajando para construir las mayorías, estamos dialogando con todas las fuerzas políticas y se está trabajando para que se logre esa mayoría", dijo el legislador.

Morena y aliados llegaron al Senador con 83 legisladores, pero sumaron hace dos días a Araceli Saucedo y José Sabino, quienes ganaron sus escaños bajo las siglas del PRD. Ahora el bloque oficialista tiene 85 senadores, por lo que necesitan a uno más para obtener la mayoría calificada y aprobar cualquier reforma constitucional.