Diputados dictaminan dar rango constitucional a la protección animal

Así, en el artículo 3, se establece que los planes y programas de estudio incorporarán “la perspectiva de protección, cuidado y no maltrato de los animales, en función de las relaciones específicas que guarden con las personas”.

El artículo cuarto se prohíbe el maltrato a los animales, así como la obligación estatal de proteger, cuidar y conservar a los animales, mientras que en el 73, se asigna al Congreso de la Unión la facultad de aprobar leyes concurrentes “para proteger, cuidar, así como prevenir y prohibir el maltrato animal conforme a su naturaleza y vínculos con las personas, incluso de animales destinados al consumo humano”.

La reforma fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero y recibió 38 votos en lo general.

En el inicio del periodo ordinario se espera que pueda pasar al pleno de los diputados.

En el debate en lo particular, los diputados agregaron al dictamen que se prohibirá la utilización de especies de la vida silvestre para espectáculos, a propuesta del diputado del Partido Verde (PVEM), Antonio Gómez Betancourt.

Sin embargo el legislador no respondió al emplazamiento de los priistas para incluir a todas las especies y no sólo a las silvestres pues, fue cuestionado, el PVEM no ha explicado ¿por qué sigue apoyando las corridas de toros?

Para los diputados priistas Rubén Moreira y Marco Antonio Mendoza es inexplicable que el PVEM haga esa distinción entre unos y otros animales, salvo que en el caso de los ya domesticados si hay espectáculos promovidos por “los oligarcas” y no hay espectáculos con animales silvestres.

“¿Qué pasa con las parejeras de caballos que son una crueldad? ¿Qué pasa con las peleas de perros?, ¿con las peleas de gallos? … ¿por qué nada más lo silvestre. ¿Por qué no mejor avanzar y eliminar el sufrimiento de los animales que consumimos?”, dijo Rubén Moreira, coordinador priista.

El caso desató que el ecologista, que acusó a los gobiernos neoliberales de no haber hecho nada por los animales, y los priistas, polemizaran:

“Se le olvidó que gobernamos juntos y que la Secretaría de Medio Ambiente le tocó al PVEM”, dijo Moreira.

Hoy cuestionan todo, pero vienen de gobiernos priistas y de “eso que dicen no existe, la Secretaria del Medio Ambiente (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente”, reclamó Mendoza.