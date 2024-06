AMLO responde a Noroña: acuerdo es entre integrantes de Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró al petista Gerardo Fernández Noroña que no fue contemplado en el acuerdo entre las “corcholatas” porque solo era para integrantes de Morena.

En su conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador recordó que fue por eso que Noroña no fue invitado a la cena donde se pactaron las reglas y que él mismo redactó: “Incluso a mí me tocó hacer un borrador que propuse. Claro, yo no tuve que ver en quién iba a quedar”.