Primer foro abre la puerta a acuerdos sobre la reforma judicial

El objetivo, dijo Pardo, es que se reduzca la posibilidad de afectación en los derechos de los usuarios del servicio de administración de justicia federal.

También pidió a los diputados y senadores poner especial cuidado en relación con los derechos laborales de los juzgadores que podrían ser sustituidos con la entrada en vigor de esta reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Esa sustitución puede hacerse de manera gradual, escalonada, atendiendo a las vacantes que naturalmente se van presentando, de manera que pueda haber interacción, colaboración y sinergia entre los juzgadores provenientes del sistema de carrera judicial y los que emanen de los procesos electorales”, señaló.

La ministra Yasmín Esquivel expresó que sí se requieren jueces por elección popular sí y que cuenten con la preparación jurídica y el conocimiento de las materias sobre las cuales va a juzgar.

Por lo anterior, Esquivel pide que el cambio en la Suprema Corte también se lleve a cabo de forma paulatina.

Ella señala que puede hacerse en dos etapas: una en la elección de integrantes de la Suprema Corte, y en una segunda etapa que se haga el cambio de jueces y magistrados.

¿Qué plantea la reforma judicial?

La iniciativa al Poder Judicial propone modificaciones relacionadas con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que son: reducir el número de integrantes para pasar de 11 a 9 integrantes; recortar el periodo de su encargo de 15 a 12 años; eliminar la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros, y que sus remuneraciones se ajusten al tope máximo establecido para el presidente.

Sobre la SCJN, establece que la primera y segunda sala del máximo tribunal de justicia sean eliminadas, y sólo sesione el Pleno y que las sesiones deberán ser públicas.

En el caso de la conformación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se reducirá a 5 magistrados, quienes durarán seis años y no cinco como actualmente marca la ley, y serán sustituidos de manera escalonada y no podrá ser electos para un nuevo periodo; asimismo desaparecerá el Consejo de la Judicatura Federal y será suplido por el Tribunal de Disciplina Judicial.

Pero el punto principal y que ha provocado confrontaciones entre los partidos políticos es que los ministros, magistrados y jueces sean elegidos por voto directo, pues actualmente son designados.

La respuesta de AMLO

Ante la petición de que el relevo en el Poder Judicial sea gradual en caso de aprobarse la reforma, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se opone a esa propuesta, pero se pronunció en contra de querer aplicar prácticas dilatorias.

“No, no me opongo, no me opongo. Yo creo que lo fundamental es que se lleve a cabo la reforma y que el pueblo participe en la elección, porque el pueblo tiene un instinto certero, el pueblo es sabio, entonces prefiero que sea el pueblo a que sean las cúpulas los que decidan porque un juez este electo por el pueblo vas a ver que está ahí porque el pueblo lo eligió, lo eligieron los ciudadanos y su amo va a ser el pueblo”, dijo este viernes en su conferencia matutina.

A un día del inicio de los foros sobre el Poder Judicial, el presidente celebró que miembros de ese él ya estén aceptando que es necesaria la reforma.

“Me da mucho gusto, celebro que estén participando ministros de la Corte, los integrantes del Consejo de la Judicatura, también magistrados y que estén dialogando, debatiendo el tema", destacó.

"Celebro que estén aceptando de que hace falta la reforma en el Poder Judicial eso es un avance importantísimo y es digno de reconocimiento de que ellos acepten de que es necesario el que se reforme el Poder Judicial”.

“Con el diálogo se puede llegar a acuerdos, pero ya he estado escuchando, primero que aceptan la reforma, que ellos consideran que se debe de hacer la reforma, eso es un gran avance porque si hay voluntad sí de cambio se avanza mucho. Segundo ya algunos ya están aceptando de que se elijan los jueces, los magistrados los ministros, ya están aceptando que sea el pueblo el que los elija, eso también es un avance. Lo tercero son los procedimientos, o sea que pueden llegar a un entendimiento en el Poder Legislativo, en el Congreso de cómo se lleva a cabo la elección”, indicó.

El mandatario federal, quien envió una iniciativa de reforma constitucional en febrero pasado para “democratizar al Poder Judicial” , pidió que entre esos detalles, también debe establecerse que haya paridad de género, pues es el único de los tres poderes donde hay más hombres que mujeres.

Pidió que en este proceso no se excluya a nadie, pero sobre todo, que no se intenten aplicar prácticas dilatorias a fin de que el Judicial no sea reformado.