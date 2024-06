Noroña acepta quedarse en el Senado sin otro cargo; tendrá reunión con Sheinbaum

“La convocatoria que hago no es que se cumplan los acuerdos, es obvio que ya se decidió que no cumplirlos. Lo que pretendo es que se siente un precedente para que esto no vuelva a suceder nunca más al interior de nuestro movimiento.

"No es la primera vez que se me cierran los caminos dentro del movimiento por pura mezquindad, deseo y exijo que sea la última. Exijo con toda la fuerza de mi voz que no permitamos que este tipo de cosas se impongan en el movimiento porque nos llevarían a un deterioro que no se alejaría de los objetivos”, sostuvo en su escrito.

“¿Quién podría confiar en ese movimiento si se sabe que a una de sus figuras más destacadas se le incumple, se le descalifica, se le vitupera, se le falta al respeto por el solo hecho de pedir que se cumplan los acuerdos?”, anotó.

Aunque aceptó disciplinó y consideró un honor estar en el Senado, advirtió: “es excesivo que se considere que es el máximo cargo al que puede aspirar un compañero del movimiento que no esté afiliado. Sostengo que lo único que exigiré con firmeza es respeto a la participación en la tribuna de la Cámara de Senadores y manifiesto con ello que lejos he estado de disputar un cargo. Lo único que he exigido es el cumplimiento de la palabra empeñada.

“Hoy veo con pesar qué aún dentro de nuestro movimiento hay que luchar por la justicia, la razón, los principios, la integridad y que la diferencia de opinión se respeten. Tenemos que dar también la lucha interna para que la palabra se cumpla. Hoy observo claramente que se quiere justificar con el espantajo de la no afiliación partidaria a incumplir y no respetar los resultados del proceso interno que determinó nuestra candidatura presidencial”, acusó.