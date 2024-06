Morena dará cursos de la “4T” a legisladores para evitar fugas a otras bancadas

En entrevista, la morenista Irma Juan Carlos contó que estos cursos serán dados por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena (INFP) tras la propuesta que hizo el caricaturista Rafael Barajas “El Fisgón” en la reunión que sostuvieron con Claudia Sheinbaum el pasado 18 de junio.

"Las voluntades que se han sumado, pues algunos vienen del PRI y del PAN; estos cursos van a servir para que vayamos alineando las políticas e ideas. No unificando los pensamientos, pero sí dar con claridad a conocer qué perseguimos como Morena, en qué consiste nuestro movimiento para que al rato no haya una Lilly Téllez o Germán Martínez", explicó.

La diputada, quien ganó la reelección, explicó que los cursos servirán para “cimentar” las bases morales, éticas y políticas de Morena, como, dijo, conducirse con honestidad y tener principios de no mentir, no robar y no traicionar.

“Los cursos son para dar a conocer en qué consiste nuestro movimiento y que quienes serán legisladores, conozcan los documentos básicos de nuestro partido”, declaró en entrevista.

Los cursos no son una nueva estrategia y ya se han usado por el partido con anterioridad.

Mientras, el próximo diputado César Cravioto, comentó que estos cursos son para reforzar los principios de Morena, como que los legisladores estén al servicio de la gente, y sobre cuáles son “las grandes” reformas que todavía hacen falta para consolidar la 4T, entre ellas la del Poder Judicial.

“Son para reforzar lo que ya nos habían dado. Hay que recordar que para ser candidato de Morena tuviste que haber pasado diversos cursos que tiene que ver con los principios de Morena, la historia de Morena y los para qué de buscar los cargos, y eso se va a reforzar (…) Son para no caer en todas las posibilidades de corrupción que hay cuando se tiene el poder”, declaró.

Mientras, el legislador Emmanuel Reyes Carmona comentó que los cursos se realizarán la segunda semana de agosto y serán tanto en linea como en forma presencial con el fin de guiar a los próximos legisladores a la "izquierda de la Cuarta Transformación y que vivan de cerca los principios e historia de nuestro movimiento".

Señaló que también estos cursos buscan guiar a los diputados y senadores en la agenda legislativa de Morena y también para que estos tengan un "compromiso moral" de participar en la construcción -de lo este partido llama- el "segundo piso de la 4T"

"Es parte de lo que hacen los institutos políticos: de encarrilar a quienes formaran parte de las bancadas, el que podamos ser coherente con nuestra agenda legislativa y que se pongan las prácticas de la izquierda histórica de nuestra país", declaró.

El INFP está encabezado por el caricaturista Rafael Barajas, y es este organismo interno de Morena que se encargado de realizar los "foros informativos" para defender la reforma al Poder Judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual propone que los ministros sean elegidos por voto directo.

Tanto Lilly Téllez como Germán Martínez son dos políticos que llegaron a la Cámara alta por Morena, pero años después abandonaron la bancada, ahora son dos de los principales críticos de este gobierno.

Lilly Téllez llegó al Senado como parte de la bancada de Morena en 2018, pero dos años después la experiodista dejó el grupo parlamentario, ya que comenzó a diferir con las propuesta que lanzaba el partidos y las acciones que realizaba el presiente Andrés Manuel López Obrador, como haber saludado a la mamá de Joaquín "el Chapo" Gúzman.

Mientras, Germán Martínez era director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero en 2019 renunció al cuestionar los recortes de personal y la austeridad que se implementaba. Después regresó al Senado a ocupar su escaño en Morena, pero dos años después dejó la bancada y se unió a otra fracción parlamentaria.