Oposición y Morena chocan visiones en clausura del periodo ordinario

Diputados “hermanos” cierran trabajos y hacen las paces

En la Cámara de Diputados, este martes también se cerró el periodo ordinario de sesiones aunque en una tónica no sólo distinta a la del Senado, sino diametralmente opuesta.

El líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira, hizo un reconocimiento a todos, incluso a sus adversarios férreos, el petista Gerardo Fernández Noroña y a su “amigo” el líder de los morenistas, Ignacio Mier.

Y hasta el panista Jorge Romero Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) llamó a “un mínimo de unidad nacional, ponerle pausa a nuestros colores”.

“Es obvio que Acción Nacional no se va a despedir de esta Legislatura golpeando a este gobierno. Fácil sería usar cinco, siete minutos para agredir, para provocar. Y no se va a despedir así AN. Porque a diferencia e quienes usaron así la tribuna, en este último día queremos expresar una voluntad distinta.

Además -dijo- “ya nos dimos cuenta que por más que demos un mensaje no los vamos a hacer cambiar su opinión de lo que fue este gobierno, ni nos van a hacer cambiar de opinión”.

“Hermanas y hermanos somos familia" agregó Romero, "mientras digamos desde la oposición mencionar una narrativa de que todo ha sido malo, estamos en una posición extrema que tenemos que corregir. Decir que todo, todo ha sido bueno, es el otro extremo. Encontrémonos, en otra Legislatura, en un punto medio”, convocó.

El PAN “se despide diciendo que no somos enemigos, somos familia”, insistió el panista, quien al mismo Noroña (PT) deseó ganar y suerte en el Senado.

Al cierre del periodo en ambas cámaras se instaló la Comisión Permanente que sesionará durante el receso de sesiones del Congreso, de mayo a agosto. De sus integrantes quedaron excluidos senadores sin partido que han sido críticos, los del Grupo Plural.