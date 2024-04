Morena y aliados prevén votar reforma de pensiones este miércoles en el pleno

El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, defendió el beneficio social de las enmiendas, apenas dictaminadas este lunes, y recordó a la oposición haber hecho una reforma similar a propuesta del expresidente Vicente Fox y haberla aprobado en 10 día, pero que hoy se reprocha el tema:

“El 13 de diciembre de 2002, se presenta una iniciativa por parte de Vicente Fox, en ese momento Presidente de la República, en el que solicita a Cámara de senadores, como la Cámara de origen, que se haga uso de más de 20,000 millones de pesos de cuentas inactivas apegándose a lo que establece el 302 de la Ley del Seguro Social”, se avaló por el Congreso y el 24 de diciembre fue promulgada.

El coordinador de los diputados del Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, advirtió que con las modificaciones legales propuestas por Morena y que se alista a aprobar con los votos del Partido del Trabajo (PT) y Verde (PVEM) sí se robarán fondos privados, por lo que incluso pidió a que haya movilización social y que los sindicatos convoquen.

“Yo los invitaría a venir, hay que combatir a Hood Robin… porque el gobierno le quitará su dinero a los trabajadores”, advirtió.

Adelantó que apenas se apruebe, se presentará una acción de inconstitucionalidad para evitar que el gobierno confisque, requise o expropie los recursos de los trabajadores.

“(Los recursos) no son del gobierno; las cuentas no son de un organismo. Las cuentas son de una persona, se está atacando la propiedad privada, se está atacando el patrimonio personal. ¿Y qué me preocupa a mí? Que sea un primer paso hacia lo que se ha dicho, una estatización de todo”, alertó.

Por Acción Nacional (PAN) el diputado Elía Lixa aseveró que el PAN va en bloque contra la reforma, y que los partidos que la avalen tendrán que explicar a sus representados.

La diputada panista Maria Teresa Castell advirtió que es el inicio de la disputa por la propiedad privada.

"Pasará el recurso al gobierno y la única manera de evitarlo será votar en contra de estos populistas. Morena está aplicando el año de Hidalgo una frase muy utilizada que es chin… a su madre quien deje algo, es dejar las arcas vacías, escritorios… vaciar todo para el próximo que llegue al gobierno”, acusó.

En tanto, Movimiento Ciudadano (MC) adelantó su voto en contra, según su coordinador Braulio González Luna, postura que estuvo precedida por la alerta del legislador Alvaro Jiménez, integrante de la Comisión de Seguridad Social, quien planteó que su partido no debe dejar lugar a dudas.

“La indefinición en estos momentos sólo favorece un partido”, alertó.