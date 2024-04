Esta es la ruta para la aprobación de reforma a pensiones y las Afores

¿En qué va la reforma a pensiones de Morena?

La otra vía por la que Morena avanza en materia de pensiones es reformar leyes secundarias, por lo que, dado que no propone modificar la Constitución, basta el voto de sus legisladores, más sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y Verde (PVEM), pues sólo se requiere mayoría simple de la mitad más uno de los votos, en ambas cámaras.

Esta ruta ya camina con la aprobación de la opinión favorable de la Comisión de Presupuesto de la Cámara, y está pendiente la opinión de la Comisión de Hacienda.

Ese paquete de iniciativas de reforma fue turnado a la Comisión de Seguridad Social, misma que este jueves sesionó, aunque no abordó el tema. Se espera que sea dictaminada la próxima semana para que, en ese caso, sea remitida a la mesa directiva de la Cámara y se suba al pleno para análisis y votación.

La iniciativa promovida por los diputados morenistas coincide con lo planteado en las propuesta de reformas constitucionales propuestas por el presidente López Obrador, pero con matices.

No sólo no necesita reforma constitucional, sino que agrega en la ecuación la transferencia de recursos que, de aprobarse la reforma, deberán realizar las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), al Fondo de Pensiones Bienestar. con base en las reglas de operación que emita el Comité Técnico del Fondo.

En la iniciativa del presidente se propone crear el Fondo con “capital semilla”, recursos de las operaciones del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep); con la liquidación de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND); la venta de terrenos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y el cobro de adeudos de entidades públicas con IMSS, ISSSTE y Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Además contempla “recursos de la aplicación de los artículos 302 de la Ley del Seguro Social y 37 de la Ley del Infonavit, que hoy poseen las Afores y que tiene que ver con la recuperación de cuentas”.

En ambas leyes hoy vigentes ya se prevé que los recursos no reclamados en 10 años, sin necesidad de resolución judicial sean administrados por el IMSS en el primer caso y por el Infonavit, en el segundo. Y dado que el reclamo es imprescriptible pueden ser exigibles vía metodología establecida por la Secretaría de Hacienda y por el Instituto, en el segundo caso.

En el caso de trabajadores del ISSSTE, propone que si cumple 75 años sin ejercer su derecho al Fondo para Vivienda éste deberá transferirlos al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Por eso Morena propone crear un Comité Técnico del Fondo de Pensiones del Bienestar que sería el que administraría todos esos no recursos no reclamados de las subcuentas de retiro, cesantía y vejez que las personas mayores de 70 años no hayan solicitado, los montos de la subcuenta del Infonavit que no se hayan ejercido en diez años y los del FOVISSSTE no ejercidos.

Esos recursos serán considerados “excedentes”, concentrados en la Tesorería de la Federación y bajo la naturaleza de aprovechamientos, “serán destinados por la Secretaría de Hacienda, a través de la unidad competente en materia de seguros, pensiones y seguridad social, al fideicomiso público no considerado entidad paraestatal denominado Fondo de Pensiones para el Bienestar”.

El Banco de México actuaría como fiduciario de ese Fondo y éste tendrá entre sus fines recibir, administrar, invertir y revertir los recursos que le sean aportados conforme a las disposiciones aplicables, pudiendo establecerse aportaciones adicionales a su patrimonio; permanecerá y deberá invertirse en el mismo hasta que sea destinado a sus fines, por lo que no podrá utilizarse para contribuir al equilibrio presupuestario.

Según el líder de los diputados de Morena, Mier, la reforma beneficiará a los trabajadores que iniciaron la cotización en términos de la Ley de 1973 a partir del día primero de julio de 1997, y que alcancen los 65 años de edad, quienes recibirían un complemento para las pensiones que reciben.

“El propósito de este Fondo es asegurar a 45 millones de trabajadores mexicanos que se empezaron a pensionar y jubilar a partir del 96, para que tengan al menos garantizado con el Fondo una pensión de 16 mil 400 pesos y hasta 18 mil 400 pesos mensuales, adicional a la pensión para adultos mayores”.

Además, dado que el 60% de las personas de 60 años no tiene vivienda, “la idea del Fondo es que se puedan también incentivar créditos para la construcción de vivienda”.

“No se afectan las Afores, es falso, son los grandes mitos que ha construido el PAN”, aseveró el morenista.