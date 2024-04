Detectan irregularidades por más 400 mdp en gestión de Lorenzo Córdova en INE

El auditor comentó -en la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación en la Cámara de Diputados- que tras estas investigaciones si se encontrarán responsabilidades administrativas en los servidores públicos que aún están en el INE, estos podrían se destituidos e inhabilitados, pero en el caso de exservidores “ya no podemos más que amonestar para efecto de registro, pero no podemos destituir”.

Luis Oswaldo Peralta Rivera ingresó como auditor en el INE en septiembre de 2023; es un personaje cercano a Morena, pues participó como candidato plurinominal para diputado federal por este partido en el proceso electoral de 2014-2015.

Mientras, el presidente de la Comisión, Pablo Angulo, mencionó que el auditor interno les comentó que las irregularidades asciende hasta por 400 millones de pesos.

“En un aproximado se habló de 400 millones de pesos en la gestión anterior del INE, que no sólo no está transparente y opaco, sino que ya se está resolviendo en los tribunales respectivos. Las sanciones respectivas en los tribunales pueden ser inhabilitaciones definitivas de los funcionarios hasta por 10 años, lo que es una sanción administrativa grave. También tenemos conocimiento que el contralor ha presentado denuncias contra ex funcionarios del INE, pero no sabemos (contra quiénes), porque se mantuvo un tema de la secrecía, pero habló de los más altos funcionarios del INE”, dijo.