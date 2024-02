Oposición advierte freno a reformas de AMLO; Morena celebra iniciativas

Moreno Cárdenas anticipó a Morena que no contarán con los votos del PRI "para destruir al país”. "No vamos a permitir que Morena elimine o debilite instituciones que representan límites y contrapesos al ejercicio del poder”, advirtió el priista.

Para que prosperen cambios constitucionales en la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados deben contar con 61 votos de legisladores de la oposición. Por su número, sólo las bancadas de PAN, con 112 diputados, o del PRI, con 61, podrían dar a Morena los votos necesarios para la aprobación de reformas constitucionales. Pero ambos descartaron cambios en materia judicial, electoral y a los organismos autónomos.

El panista Cortés Mendoza expuso en un comunicado que su partido buscará que haya debate de las iniciativas y se tome en cuenta a los especialistas, pero bajo ningún supuesto permitirán que "se vulneren las libertades y la democracia, ni el debilitamiento de los contrapesos y equilibrio de poder”.

El líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, también advirtió: “la Constitución no es letra muerta, aunque el moderno Victoriano Huerta la ignore y la quiera asesinar desde Palacio Nacional con sus pretendidas reformas regresivas. ¡No pasarán!”.

También sujeto a la revisión de las propuestas formales, el coordinador de los diputados del PAN y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jorge Romero Herrera, insistió en su postura.

“Si las iniciativas son para lograr elevar la calidad de vida de la gente cuentan con el PAN, pero si son para destruir órganos autónomos, politizar la justicia o retroceder democráticamente, desde ahora se los decimos: votaremos en contra”, aseguró.

Tanto para Cortés Mendoza como para el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, la presentación del paquete de iniciativas de reforma que presentó el presidente casi al concluir su sexenio tiene como fin que se evada la discusión del tema de seguridad.

“El presidente ya se lavó las manos y abandonó el grave problema de violencia que vive el país”, advirtió Cortés Mendoza, mientras que Moreira insistió en que la principal preocupación de los mexicanos es la inseguridad, el narcotráfico, la extorsión, y atender esas exigencias debiera dominar cualquier reforma legislativa.

Sin embargo, Moreira anticipó que el PRI sí podría dar su voto a favor de las reformas en materia de pensiones, para garantizar que los aumentos al salario mínimo nunca sean menores a la inflación o elevar a nivel constitucional programas sociales.

"Las reformas que nos propone son bastante neoliberales, insuficientes. En el caso de las pensiones no hay problema por votarlo, y en el del salario no hay ningún problema", dijo pues señaló que serán muy pocos los beneficiados pues no es retroactivo, es decir aplicará para los de 65 años y con 750 semanas de cotización.

Insistió en que van a revisar todas las propuestas y habrá algunas a las que les digan no, por ejemplo la de "destruir a la Corte" o la de la Guardia Nacional, además consideró que hay propuestas "que son fantasías", un "guiño", es decir son "iniciativas huecas" como la de protección animal que no prohíbe corridas de todos ni peleas de gallos.

Además, el priista advirtió que no se van a distraer y cada vez que suban a tribuna, recordarán que van más de 180,000 homicidios, pues la inseguridad, la falta de agua y de medicinas son los problemas del país, aseveró el líder tricolor.

Un transfondo electoral

Las propuestas tienen un trasfondo electoral, expresó por su parte el diputado Jorge Álvarez Máynez, aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, quien acusó al presidente López Obrador, de hacer campaña con las propuestas.

No adelantó una postura sobre el contenido de las iniciativas pero MC en el Congreso irá “a la ofensiva”.

“No se trata de salir lo más pronto posible con una posición de hígado o de bote pronto a posicionarnos sobre temas que son estratégicos pero que son electoreros. El presidente está en campaña y nosotros también debemos estar concentrados todo el tiempo en la discusión social, la discusión en México está muy alejada de lo que las plumas de la comentocracia piensan”, declaró tras participar en la Asamblea Electoral Nacional de MC.

Clemente Castañeda, líder de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, cuestionó que el Ejecutivo federal presente en su último año reformas de gran calado que, a su consideración, debió haber presentado en el primer año de su gobierno.

"Simplemente porque todas estas iniciativas tienen un tinte electoral. Nadie puede estar en contra de reconocer los derechos indígenas, salarios dignos, becas para estudiantes, prohibir el fraking y garantizar atención médica gratuita. De todo eso, Movimiento Ciudadano ha hecho propuestas claras y viables que fueron bloqueadas por Morena, el mismo partido del presidente, durante más de 5 años", señaló.

El presidente lo que quiere es seguir siendo el centro de la campaña electoral.

Destacó que en Movimiento Ciudadano actuaran como lo han hecho: "vamos a apoyar las propuestas que sean benéficas para las y los mexicanos, y nos vamos a oponer a iniciativas que representan un daño a nuestras instituciones”.