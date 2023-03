Denuncian a AMLO ante Fiscalía Electoral por llamar a votar a favor de Morena

En rueda de prensa en la sede del Senado de la República, calificó al Ejecutivo Federal como “mentecato” y lo acusó de destruir la democracia y agraviar a los mexicanos con sus "actos contrarios a la Constitución".

Rabadán destacó que el mandatario federal no puede utilizar los impuestos de los mexicanos para convocar desde la conferencia mañanera a su partido, a sus socios y su familia, porque ello –acusó– viola la ley.

“López Obrador no puede llamar desde la mañanera y con todo el aparato del Estado, con los recursos de los mexicanos, porque el erario es de los impuestos de los mexicanos. El presidente no puede utilizar esos impuestos para beneficiarse a él, a su partido, a sus socios y a su familia. No puede, claramente la ley, lo prohíbe”.

Como lo anuncié en #LaContraMañanera:



DENUNCIÉ a @lopezobrador_, ES UN DELITO que llame a votar a favor de morena, con recursos públicos.



🔃 COMPARTE y hagamos que cumpla la ley aunque le cueste trabajo. pic.twitter.com/xKInVyQBRb — Kenia López Rabadán (@kenialopezr) March 28, 2023

En su denuncia ante la Fisel –que está adscrita a la Fiscalía General de la República– López Rabadán evidenció las declaraciones de López Obrador en donde, al ser consultado si tras la decisión del ministro de la Corte Javier Laynez de otorgar la suspensión contra el llamado Plan B de la reforma electoral, dijo que tenía un “Plan C”.

“Pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores, sí a la transformación”, acotó el mandatario.

Mientras tanto, en la queja ante el INE se solicita la adopción de medidas cautelares para que se conmine al presidente a que se abstenga de realizar manifestaciones similares a las dadas a conocer en la mañanera para votar por su movimiento.