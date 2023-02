“Se los dije”, así celebró Fernández Noroña el veredicto contra García Luna

“Hay cobardía del PAN parece que pasó un tsunami (…) pero el que calla otorga. ¿Dónde están? No los escucho decir García Luna no se toca, Calderón no se toca. ¿En qué país se va a esconder Calderón? ¿O ya también solicitó su visa dorada? Fox sí sabía; Martita sí sabía; Calderón sí sabía”, también remarcó la morenista Erika Vanesa Castillo.

Tras unos minutos de celebración morenista por el veredicto, regresaron al pleno un puñado de panistas, entre ellos Jorge Triana, quien apoyó la propuesta de los diputados del partido del presidente de guardar un minuto de silencio en memoria de las personas muertas o desaparecidas en el sexenio de Calderón.

Pero pidió sumar el homenaje en memoria de las 140 mil personas que han perdido la vida en este sexenio y 60 mil desaparecidas.

“Ha sido juzgada una persona y va cargar con las consecuencias de sus actos. Ojalá que los delincuentes como es (el fiscal Alejandro) Gertz Manero, como (Manuel) Bartlett, ojalá que la familia del presidente también rinda cuentas”, sentenció.