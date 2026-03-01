Cinco cárteles, los responsables de 210,000 muertes violentas en el país en casi 20 años
Los cárteles Jalisco Nueva Generación, de Sinaloa, del Golfo, de Juárez y Santa Rosa de Lima han sido los mayores generadores de violencia en el país desde el inicio de la "guerra contra el narcotráfico".
La violencia generalizada en México tiene entre sus principales responsables a cinco de las más de 150 organizaciones criminales que operan en el país, algunas de las cuales representan un desafío para el Estado por su presencia territorial, poderío y diversificación operativa.
Se trata de Jalisco Nueva Generación (CJNG), de Sinaloa, del Golfo, de Juárez y Santa Rosa de Lima, las que en junto a la operación de otras organizaciones criminales, mantienen desde hace por lo menos casi dos décadas las tasas de homicidios en 25 casos por cada 100,000 habitantes. Una de las tasas más altas a nivel mundial.
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Varias de estas organizaciones tiene décadas de operación y otras más de reciente creación son producto de la atomización de otros cárteles, de acuerdo con Víctor Manuel Sánchez, académico de la Universidad Autónoma de Coahuila, esto es consecuencia de la falta de una estrategia consistente para desarticularlas.
“La pasividad tiene dos efectos: el primero es que las organizaciones ya existentes pueden afianzar su control territorial y eso genera violencia porque tienen enfrentamientos e invaden el territorio de otros. Y estas disputas pues nos llevan a este segundo factor: la fragmentación.
Víctor Manuel Sánchez, académico de la Universidad Autónoma de Coahuila
Más allá de la disputa territorial las actividades de estos grupos criminales se han diversificado. Su modelo de negocio ya no se limita al tráfico de drogas, sino que abarca robo de hidrocarburos, extorsión y trata, una expansión operativa que también se refleja en la violencia.
Cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, los más letales
Dos son las organizaciones identificadas como los mayores generadores de violencia hoy en día: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa (CDS). A estas dos organizaciones se le atribuyen más de 150,000 homicidios en el país desde 2006, de acuerdo con datos de Uppsala Conflict Data Program , una base de datos a cargo del Departamento Departamento de Investigación sobre Paz y Conflictos Universidad de Uppsala, en Suecia.
A estos grupos criminales, les siguen el cártel Santa Rosa de Lima, con operación en el Bajío, y el del Golfo, una de las más antiguas del país y cuya base está en Tamaulipas, a ambos se les atribuyen por lo menos 60,000 homicidios en el país.
Esas muertes son casi la mitad de las cerca de medio millón de muertes que se han reportado desde el inicio de la llamada "guerra contra el narcotráfico", iniciada por el expresidente Felipe Calderón.
Este poderío también ha sido documentado a nivel internacional. La DEA considera al grupo delictivo como “una de las amenazas más significativas para la salud pública, la seguridad pública y la seguridad nacional de los Estados Unidos”.
Consecuencia de la diversificación de sus actividades, el grupo tiene control sobre puertos estratégicos, lo que le da acceso a la cadena global del suministro de drigas, expone el reporte La larga guerra de México: Drogas, delincuencia y cárteles elaborado por el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR por sus siglas en inglés), un a organización dedicada al análisis de política pública.
Fragmentación de los cárteles y presencia regional
En las últimas dos décadas, las organizaciones criminales se han expandido no solo en número también en territorio, esto ha ocurrido a pesar de los cambios de gobierno y de las múltples estrategias de seguridad.
En el año 2000, la presencia criminal estaba principalmente focalizada en el norte, con agrupaciones como el cártel del Golfo, de Tijuana, de Juárez, de Colima y Sinaloa.
Hacia el sur operaban el cártel del Milenio, en Michoacán, y el de Oaxaca.
Con el paso de los años, producto de reacomodos y fragmentación, han surgido otras organizaciones hacia la zona del Bajío, como el Cártel Santa Rosa de Lima y la Unión de León; los estados de Michoacán y Guerrero, como La Familia Michoacana, Pueblos Unidos y Guerreros Unidos.
En Sinaloa y Sonora surgieron los cárteles del Noreste y el de Caborca, que era comandado por Rafael Caro Quintero, quien este año fue enviado a Estados Unidos junto con otros 28 líderes del narcotráfico en febrero del año pasado. Se prevé que su juicio inicie el 8 de marzo de 2027.
En la Ciudad de México, también surgió el cártel de Tláhuac, así como la Unión Tepico.
Y al sur del país, en Chiapas, opera el cártel de San Juan Chamula, el cual opera en la zona de los altos y que es señalado como uno de los principales generadores de violencia en la entidad.
Fernanda Cardoso, académica de la IBERO y especialista en temas de seguridad, señala que el cambio en la dinámica criminal del país tiene como uno de sus puntos de inflexión la Iniciativa Mérida, un acuerdo de cooperación entre México y Estados Unidos que tenía como finalidad hacer frente al crimen organizado, pero cuyos resultados han sido cuestionados.
“No es una realidad que se vive a partir del sexenio de Andrés es Manuel López Obrador, si no es una realidad que viene de atrás, desde la Iniciativa Mérida, estos grupos armados han ido haciendo metástasis”, refiere.
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Violencia en distintas escalas
A las disputas por el control del territorio se suman también conflictos internos por el poder al interior de los grupos criminales, lo que también acentúa la violencia en el país, con impactos diferenciados: a nivel local y también en escala nacional.
En el espectro local, esta situación se refleja en lo que vive Sinaloa y la zona el norte del país desde septiembre de 2024 tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada.
La disputa entre las facciones de "La Chapiza" y "La Mayiza" por el control del Cártel de Sinaloa, que es una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas del país, ha recrudecido la violencia, pues ambos bandos buscan asegurar el control de su actividad principal, que es el tráfico de cocaína y metanfetaminas.
Cuando hay disputas internas en las organizaciones, la violencia suele incrementarse”.
Víctor Manuel Sánchez, especialista en seguridad.
A escala nacional, una muestra del impacto de la violencia se vivió el pasado 26 de febrero, en Jalisco, con la detención y el abatimiento del líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, cuando se registraron 252 bloqueos en 20 estados del país.
Además hubo más de 70 personas muertas, además de daños a comercios y el robo de 631 vehículos. Esto es muestra del alcance que ha alcanzado esta organización criminal, como parte de la diversificación de sus actividades que abarcan además del narcotráfico, extorsión, tráfico de personas, robo de petróleo y minerales, explotación sexual y tráfico de armas.
Aunque en menor medida, las otras organizaciones criminales que destacan como generadores de violencia son el Cártel del Golfo, el cual está compuesto por varias facciones, entre ellos “Los Metros” y “Los Escorpiones”. Entre sus actividades están el narcotráfico y al tráfico de personas. Aunque tiene su base en Tamaulipas su alcance se extiende a Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz.
También está el Cártel de Juárez, considerado uno de los cárteles más fuertes del país que tiene más de 40 años. Su operación se concentra principalmente en Juárez, un corredor clave para el transporte de drogas hacia Estados Unidos. Tiene como brazo armazo a La Línea, el cual opera en el norte del país y la frontera con Estados Unidos. Se dedica al tráfico de migrantes y drogas.
Otro que tiene su operación focalizada es el Cártel Santa Rosa de Lima, fundado en 2014 y cuya actividad central es el robo de hidrocarburos, “huachicol”. La disputa que mantiene con el Cártel Jalisco Nueva Generación ha provocado alltos niveles de violencia en la región del Bajío.
Cárteles Unidos es producto de la alianza entre distintos grupos delictivos de Michoacán. Es señalado de participar en hechos violentos que han tenido consecuencias letales para civiles, militares y otras fuerzas del orden.
En esta región del país, también opera la Nueva Familia Michoacana, organización con presencia en Michoacán y Guerrero, pero cuyos alcances se extienden a Morelos y Estado de México, donde además del tráfico de drogas, se dedican al secuestro y extorsión.
El Cártel del Noreste, anteriormente conocido como “Los Zetas”, es otro de los generadores de violencia criminal en la zona norte. Sus actividades incluyen el tráfico de drogas, el secuestro, la extorsión, el contrabando de personas y otras actividades ilícitas. Sus actividades y disputas contribuyen a la violencia de estados del norte como Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Zacatecas.
"No hay ningún cartel que sea inocuo. Cuando en un territorio se tienen grupos armados al margen de la ley es es e un síntoma de algún tipo de violencia",