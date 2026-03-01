Este poderío también ha sido documentado a nivel internacional. La DEA considera al grupo delictivo como “una de las amenazas más significativas para la salud pública, la seguridad pública y la seguridad nacional de los Estados Unidos”.

Consecuencia de la diversificación de sus actividades, el grupo tiene control sobre puertos estratégicos, lo que le da acceso a la cadena global del suministro de drigas, expone el reporte La larga guerra de México: Drogas, delincuencia y cárteles elaborado por el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR por sus siglas en inglés), un a organización dedicada al análisis de política pública.

Fragmentación de los cárteles y presencia regional

En las últimas dos décadas, las organizaciones criminales se han expandido no solo en número también en territorio, esto ha ocurrido a pesar de los cambios de gobierno y de las múltples estrategias de seguridad.

En el año 2000, la presencia criminal estaba principalmente focalizada en el norte, con agrupaciones como el cártel del Golfo, de Tijuana, de Juárez, de Colima y Sinaloa.

Hacia el sur operaban el cártel del Milenio, en Michoacán, y el de Oaxaca.

Con el paso de los años, producto de reacomodos y fragmentación, han surgido otras organizaciones hacia la zona del Bajío, como el Cártel Santa Rosa de Lima y la Unión de León; los estados de Michoacán y Guerrero, como La Familia Michoacana, Pueblos Unidos y Guerreros Unidos.

En Sinaloa y Sonora surgieron los cárteles del Noreste y el de Caborca, que era comandado por Rafael Caro Quintero, quien este año fue enviado a Estados Unidos junto con otros 28 líderes del narcotráfico en febrero del año pasado. Se prevé que su juicio inicie el 8 de marzo de 2027.

En la Ciudad de México, también surgió el cártel de Tláhuac, así como la Unión Tepico.

Y al sur del país, en Chiapas, opera el cártel de San Juan Chamula, el cual opera en la zona de los altos y que es señalado como uno de los principales generadores de violencia en la entidad.

Fernanda Cardoso, académica de la IBERO y especialista en temas de seguridad, señala que el cambio en la dinámica criminal del país tiene como uno de sus puntos de inflexión la Iniciativa Mérida, un acuerdo de cooperación entre México y Estados Unidos que tenía como finalidad hacer frente al crimen organizado, pero cuyos resultados han sido cuestionados.

“No es una realidad que se vive a partir del sexenio de Andrés es Manuel López Obrador, si no es una realidad que viene de atrás, desde la Iniciativa Mérida, estos grupos armados han ido haciendo metástasis”, refiere.