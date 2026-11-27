¿Qué motocicletas tienen prohibido circular por los carriles centrales de CDMX?

De acuerdo con el artículo 21, fracción V, del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, las motocicletas con un cilindraje inferior a 250 centímetros cúbicos (cc) tienen prohibido circular por los carriles centrales de las vías de acceso controlado, aun cuando el conductor cuente con licencia, placas y tarjeta de circulación vigentes.

El cilindraje se refiere al volumen interno de los cilindros del motor y es una característica técnica que puedes consultar en la tarjeta de circulación de tu motocicleta. Si tienes una motoneta o una motocicleta de 125, 150, 200 o 249 cc, debes utilizar los carriles laterales de estas avenidas. A partir de los 250 cc, tu vehículo cumple con el requisito de cilindraje para ingresar a los centrales.

Dentro de esta restricción también se encuentran los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE).

La medida busca reducir los riesgos de accidentes derivados de las diferencias de velocidad entre los vehículos que comparten estas vialidades.



¿De cuánto es la multa por circular con una motocicleta de bajo cilindraje en los carriles centrales?

Incumplir esta disposición se sanciona con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), una referencia económica utilizada para calcular sanciones y otras obligaciones legales.