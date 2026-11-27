Con el valor diario de la UMA vigente en 2026, de 117.31 pesos, los montos que puede alcanzar la infracción son los siguientes:
- 10 UMA: 1,173.10 pesos.
- 15 UMA: 1,759.65 pesos.
- 20 UMA: 2,346.20 pesos.
Cuando un agente de tránsito detecta directamente la infracción, además de la multa económica, se aplican tres puntos de penalización a la licencia de conducir del motociclista.
Si la infracción es registrada por cámaras u otros sistemas tecnológicos de vigilancia vial, se aplica un punto de penalización a la matrícula mediante el sistema de Fotocívicas. Cuando la motocicleta tiene placas de otra entidad federativa o está registrada a nombre de una empresa, corresponde una sanción económica en lugar de la penalización a la matrícula.
¿En qué avenidas de la CDMX aplica esta restricción para motocicletas?
No todas las avenidas principales de la capital están sujetas a esta disposición. Conforme al artículo 4, fracción LIV, las vías de acceso controlado cuentan con carriles centrales y laterales separados por camellones, así como con cruces que generalmente se realizan mediante puentes o pasos a desnivel. Para entrar o salir de los carriles centrales existen espacios específicos que permiten aumentar o reducir la velocidad de los vehículos.