Si este viernes 27 de noviembre planeas utilizar tu automóvil para trasladarse por la Ciudad de México o el Estado de México, conviene revisar antes si tu vehículo puede circular.
Hoy no Circula CDMX y Edomex: estos son los autos que descansan este viernes 27 de noviembre
El programa Hoy No Circula se aplicará de manera normal en la Zona Metropolitana del Valle de México con la intención de disminuir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire.
El calendario del Hoy No Circula cambia diariamente según el color del engomado y el último dígito de la placa, por lo que es recomendable verificar las restricciones antes de salir para evitar sanciones o contratiempos.
¿Qué autos no circulan este viernes 27 de noviembre?
El no cumplir con el Hoy No Circula puede significar una multa económica, además del traslado del vehículo al corralón. Estas son las restricciones que estarán vigentes para este días, las excepciones contempladas por las autoridades y qué debes hacer en caso de que se active una contingencia ambiental.
De acuerdo con el calendario semanal del programa Hoy No Circula, este viernes 27 de noviembre deberán suspender su circulación los vehículos que cumplan las tres condiciones siguientes:
Engomado azul.
Terminación de placa 9 o 0.
Holograma de verificación 1 o 2.
La restricción estará vigente desde las 05:00 hasta las 22:00 horas y aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como en los 18 municipios conurbados del Estado de México donde opera el programa ambiental.
¿En qué zonas está activo el Hoy No Circula?
Se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX, así como en los municipios conurbados de la Zona Metropolitana del Valle de México.
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chimalhuacán
- Chicoloapan
- Ecatepec
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla
- Tultitlán
- Valle de Chalco
A esta cobertura se sumaron, desde el 1 de julio de 2025, dos municipios más:
- Toluca
- Santiago Tianguistenco
En ambos casos, las restricciones aplican de lunes a sábado para los vehículos con holograma 1 y 2. Además, las multas por incumplir la medida comenzaron a aplicarse oficialmente a partir del 1 de enero de 2026.
¿Qué vehículos sí pueden circular?
En el caso de los vehículos foráneos, la restricción también aplica y, además, estos automóviles tienen limitaciones adicionales para circular en determinados horarios entre semana, de acuerdo con la regulación vigente.
No todos los automóviles están sujetos al programa. Este jueves sí podrán circular sin restricciones:
- Vehículos con holograma 0 y 00.
- Automóviles eléctricos e híbridos.
- Motocicletas.
- Vehículos destinados a personas con discapacidad que cuenten con la autorización correspondiente.
- Unidades de emergencia, transporte público y otros vehículos considerados exentos por la normatividad ambiental.
Las autoridades también recuerdan que el programa puede modificarse cuando la CAMe declara una contingencia ambiental, en ese caso entra en operación el llamado Doble Hoy No Circula.
¿Cuánto cuesta una multa por no cumplir el Hoy No Circula?
Quienes incumplan la restricción se exponen a una sanción económica equivalente a 20 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además del posible envío del automóvil al corralón y el pago correspondiente por arrastre y resguardo del vehículo.
-2,346 pesos, equivalente a 20 UMAs
-3,519 pesos, equivalente a 30 UMAs
Newsletter
Tu registro ha sido exitoso