Marcha del 25 de noviembre 2026 en CDMX en vivo: sigue la ruta y los contingentes rumbo al Zócalo
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¿Por qué se conmemora el día internacional de la no violencia contra la mujer?
Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que busca visibilizar las agresiones físicas, psicológicas, sexuales, económicas y de otros tipos que enfrentan mujeres y niñas en todo el mundo, así como exigir acciones para prevenirlas y erradicarlas.
La elección se remonta al 25 de noviembre de 1960 cuando fueron asesinadas las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, activistas políticas de República Dominicana que se opusieron a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.
La conmemoración comenzó en 1981 y con esto se busca impulsar medidas para prevenir las agresiones, garantizar el acceso a la justicia y promover una vida libre de violencia para mujeres y niñas.
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Ruta y horario de la marcha este miércoles 25 de noviembre
Todo el día se espera la concentración y movilizaciones entorno al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sin embargo, la ruta principal será la siguiente:
- Hora: 15:30
- Inicio: Glorieta “La Joven de Amajac”, también conocida como la Glorieta de Las Mujeres que Luchan, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Av. Morelos, Col. Juárez.
- Finaliza: Zócalo Capitalino, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico
En esta marcha se espera hasta más de 1,000 personas en las calles del centro histórico. Por lo cual, algunas de las vialidades afectadas serán:
Avenida Paseo de la Reforma
Avenida Morelos
Bucareli
Avenida Juárez
Eje Central
Avenida 5 de Mayo