Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que busca visibilizar las agresiones físicas, psicológicas, sexuales, económicas y de otros tipos que enfrentan mujeres y niñas en todo el mundo, así como exigir acciones para prevenirlas y erradicarlas.

La elección se remonta al 25 de noviembre de 1960 cuando fueron asesinadas las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, activistas políticas de República Dominicana que se opusieron a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

La conmemoración comenzó en 1981 y con esto se busca impulsar medidas para prevenir las agresiones, garantizar el acceso a la justicia y promover una vida libre de violencia para mujeres y niñas.