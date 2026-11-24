El Nochebús funciona de las 00:00 a las 05:00 horas, los 365 días del año, incluidos fines de semana y días festivos. La tarifa es de 7 pesos por viaje y el acceso se realiza con la Tarjeta de Movilidad Integrada.

¿Cuáles son las seis rutas del Nochebús RTP en CDMX?

La RTP cuenta con seis recorridos nocturnos que conectan diferentes alcaldías y puntos de la Ciudad de México. Estas son sus terminales y principales referencias para identificar los trayectos.

1. Ruta 11A: Aragón – Metro Chapultepec

Conecta la zona de Aragón, en Gustavo A. Madero, con Chapultepec. Entre las principales vialidades por las que circula están:

Avenida 604 y avenidas 608, 606, 506 y 508.

Avenida Ángel Albino Corzo.

Eje 3 Norte.

Avenida Robles Domínguez.

Calzada de los Misterios.

Avenida Cuitláhuac.

Calzada México-Tacuba.

Avenida Mariano Escobedo y Paseo de la Reforma.

Estaciones del Metro cercanas al recorrido: Deportivo Oceanía, Bondojito, La Raza y Cuitláhuac, además de Chapultepec como terminal.

2. Ruta 47A: Alameda Oriente – Xochimilco/Bosque de Nativitas

Este recorrido conecta la zona de Alameda Oriente, en Venustiano Carranza, con el Bosque de Nativitas, en Xochimilco.

Entre sus principales vialidades se encuentran:

Calle 7 y Canal de San Juan.

Calzada Ignacio Zaragoza.

Eje 5 y Eje 6 Sur.

Canal de Garay.

Calzada Ermita Iztapalapa.

Avenida Tláhuac.

Anillo Periférico.

Avenida División del Norte.

Guadalupe I. Ramírez.

Camino a Nativitas.

Estación del Metro cercana: Constitución de 1917, de la Línea 8.

Los recorridos nocturnos de RTP funcionan los 365 días del año, incluidos fines de semana y días festivos. (Gobierno de la Ciudad de México/Facebook)



3. Ruta 57A: Toreo – Metro Constitución de 1917

Este recorrido atraviesa una parte importante de la capital por el Anillo Periférico, desde la zona de Cuatro Caminos, en los límites con el Estado de México, hasta Constitución de 1917, en Iztapalapa.

Entre sus principales referencias están:

Toreo y Cuatro Caminos.

Avenida Ingenieros Militares.

Calzada México-Tacuba.

Calzada Legaria.

Avenida Ejército Nacional.

Avenida Constituyentes.

Avenida Observatorio.

Anillo Periférico.

Calzada Ermita Iztapalapa.

Estaciones del Metro cercanas: Cuatro Caminos y Constitución de 1917. También pasa por las inmediaciones de Constituyentes y Periférico Oriente.

4. Ruta 76A: Centro Comercial Santa Fe – La Villa/Cantera



Este recorrido conecta Santa Fe con la zona de La Villa, en Gustavo A. Madero. Es una alternativa para quienes se trasladan entre el poniente y el norte de la ciudad.

Entre las principales vialidades están:

Prolongación Vasco de Quiroga.

Carretera México-Toluca.

Paseo de la Reforma.

Calzada Mariano Escobedo.

Calzada de los Misterios.

Calzada de Guadalupe.

Eje 3 Norte.

Eje 5 Norte.

Avenida Cantera.

Estaciones del Metro cercanas: Auditorio, Hidalgo, Bellas Artes, Garibaldi, Misterios y Valle Gómez, de acuerdo con los puntos de conexión reportados para este recorrido.