La medida aplica de 5:00 a 22:00 horas y tiene como objetivo reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire. Por ello, conviene verificar con anticipación si tu vehículo está afectado por la restricción antes de salir de casa.

¿Qué autos no pueden circular este martes?

Según el calendario oficial del Hoy No Circula , los vehículos que no podrán circular este martes son aquellos que cumplan con todas estas características:

-Terminación de placa: 7 u 8

-Engomado: rosa

-Holograma: 1 o 2

Si tu auto coincide con estos criterios, deberás dejarlo en casa durante el horario de restricción.

Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Came)





Vehículos que sí pueden circular

Quedan exentos del programa y pueden circular sin problema:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos e híbridos

-Unidades con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rosa ni terminación de placa 7 u 8

¿Se activa el Doble Hoy No Circula?

No. Este martes no hay Doble Hoy No Circula. La restricción vigente corresponde únicamente al calendario regular. El Doble Hoy No Circula se activa únicamente cuando hay contingencia ambiental.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa es obligatorio en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México: