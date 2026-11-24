Si planeas salir este martes 24 de noviembre de 2026, es importante que revises si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula estará vigente en toda la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.
Hoy No Circula 24 de noviembre de 2026: estos autos no pueden salir en CDMX y Edomex este martes
La medida aplica de 5:00 a 22:00 horas y tiene como objetivo reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire. Por ello, conviene verificar con anticipación si tu vehículo está afectado por la restricción antes de salir de casa.
¿Qué autos no pueden circular este martes?
Según el calendario oficial del Hoy No Circula , los vehículos que no podrán circular este martes son aquellos que cumplan con todas estas características:
-Terminación de placa: 7 u 8
-Engomado: rosa
-Holograma: 1 o 2
Si tu auto coincide con estos criterios, deberás dejarlo en casa durante el horario de restricción.
Vehículos que sí pueden circular
Quedan exentos del programa y pueden circular sin problema:
-Autos con holograma 0 o 00
-Vehículos eléctricos e híbridos
-Unidades con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rosa ni terminación de placa 7 u 8
¿Se activa el Doble Hoy No Circula?
No. Este martes no hay Doble Hoy No Circula. La restricción vigente corresponde únicamente al calendario regular. El Doble Hoy No Circula se activa únicamente cuando hay contingencia ambiental.
¿Dónde aplica el Hoy No Circula?
El programa es obligatorio en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:
-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco
Además, desde el 1 de julio de 2025, la medida también aplica en:
-Toluca
-Santiago Tianguistenco
En estos municipios, la restricción opera de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2, y las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.
Multas por no respetar el programa
Circular en un día restringido puede salir caro. Con el nuevo valor de la UMA vigente en 2026, las sanciones económicas son:
-Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos
-Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos
Además, tu vehículo podría ser remolcado al corralón, lo que incrementa todavía más el costo del descuido.
Recomendaciones antes de salir
Para planear mejor tus traslados y evitar sanciones:
-Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula
-Revisa diariamente los reportes de calidad del aire
-Mantente atento a posibles contingencias ambientales
Cumplir con estas medidas no solo te ayuda a evitar multas, también contribuye a mejorar la calidad del aire en el Valle de México y a proteger la salud de quienes viven y transitan en la región.