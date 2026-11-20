La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) lanzó una convocatoria laboral para sumar 600 nuevos elementos con perfil táctico y de investigación. La dependencia enlistó una serie de lineamientos, requisitos y documentación que deberán presentar las personas interesadas en esta oferta laboral y cuya convocatoria se extiende rumbo a finales de este 2026.
La SSC de CDMX abre 600 plazas para policías, pero no acepta a todos: estos son los requisitos para entrar
¿Cuáles son los requisitos para ingresar a la policía de la CDMX?
- Ser mexicano en pleno ejercicio de los derechos políticos y civiles.
- Edad de 23 a 35 años cumplidos.
- Estatura mínima: hombres: 1.60 m y mujeres: 1.50 m
- Sin antecedentes penales y no estar dentro de los siguientes supuestos:
- Haber sido condenado por un delito doloso, incluyendo aquellos relacionados con las funciones a desempeñar.
- Participar, favorecer o encubrir violaciones graves a derechos humanos, o tener antecedentes de violencia contra mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores o abuso/maltrato animal.
- Estar inhabilitado como servidor público
- Haber sido condenado por delitos contra la vida, integridad corporal, libertad o seguridad sexual, violencia familiar o de género.
- Ser deudor alimentario moroso.
- Tener antecedentes de ingresos a comunidades para adolescentes, o su equivalente en cualquier entidad federativa.
- En el caso de los hombres, haber cumplido con el Servicio Militar Nacional.
- Índice de Masa Corporal de entre 18.5 y 30 kg; agudeza visual 202/20 a 20/40 sin alteraciones de color.
- Aprobar los procesos de evaluación de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México.
- No ser alcohólico ni adicto a las drogas.
- Aprobar las Evaluaciones de Control de Confianza.
- Aprobar los exámenes que confirmen la ausencia de consumo de sustancias que afecten el estado físico y mental.
- Aprobar el Programa de Formación Inicial y el Curso de Especialización para Policía con perfil de Analista Táctico e Investigador.
- No contar con antecedentes de destitución en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.
- Personal con experiencia previa en seguridad debe dar de baja su CUIP.
Documentos y fecha límite para ingresar a la policía de la CDMX
La convocatoria establece como fecha límite el 31 de diciembre o hasta que se cubran las plazas. Las personas interesadas deben presentar la siguiente documentación:
- Acta de nacimiento
- Tener licenciatura en las siguientes carreras y tener un promedio de 8
- Informática
- Mecatrónica
- Sistemas
- TI
- Programación
- Ciencias de Datos
- Derecho
- Criminalística
- Criminología
- Seguridad Pública y/o Ciudadana
- Estadística
- Comunicación
- Geografía
- Publicidad
- Psicología o Ciencias Exactas
- Dos cartas de recomendación relativas a la conducta y solvencia moral acompañadas con identificaciones de las personas que recomiendan.
¿Cómo postularme a la policía de la CDMX?
Se debe ingresar en esta enlace para hacer el prerregistro .
La entrega de los documentos se realiza de manera presencial en la Universidad de la Policía de la CDMX que se ubica en Camino al Desierto de los Leones 5715, colonia Olivar de los Padres, alcaldía Álvaro Obregón o Calzada San Antonio Abad 130, cuarto piso, alcaldía Cuauhtémoc. Se realiza cinco días hábiles después de hacer el registro y el horario de atención es de las 08:00 a las 18:00 horas.
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En el caso de aprobar la primera etapa de selección se tendrá un periodo de formación en el cual se otorgarán servicios médicos y asistencia por accidentes.
Los cadetes recibirán uniforme, material, alojamiento y apoyo económico de 4,000 pesos mensuales, sujeto a suficiencia presupuestal.
La SSC-CDMX recuerda que todas las etapas del proceso son gratuitos, por lo que los aspirantes deben informar si se solicita dinero por parte de algún funcionario público para aplicar las medidas correspondientes.