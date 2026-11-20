¿Cuáles son los requisitos para ingresar a la policía de la CDMX?

- Ser mexicano en pleno ejercicio de los derechos políticos y civiles.

- Edad de 23 a 35 años cumplidos.

- Estatura mínima: hombres: 1.60 m y mujeres: 1.50 m

- Sin antecedentes penales y no estar dentro de los siguientes supuestos:

Haber sido condenado por un delito doloso, incluyendo aquellos relacionados con las funciones a desempeñar.

Participar, favorecer o encubrir violaciones graves a derechos humanos, o tener antecedentes de violencia contra mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores o abuso/maltrato animal.

Estar inhabilitado como servidor público

Haber sido condenado por delitos contra la vida, integridad corporal, libertad o seguridad sexual, violencia familiar o de género.

Ser deudor alimentario moroso.

Tener antecedentes de ingresos a comunidades para adolescentes, o su equivalente en cualquier entidad federativa.

- En el caso de los hombres, haber cumplido con el Servicio Militar Nacional.

- Índice de Masa Corporal de entre 18.5 y 30 kg; agudeza visual 202/20 a 20/40 sin alteraciones de color.

- Aprobar los procesos de evaluación de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México.

- No ser alcohólico ni adicto a las drogas.

- Aprobar las Evaluaciones de Control de Confianza.

- Aprobar los exámenes que confirmen la ausencia de consumo de sustancias que afecten el estado físico y mental.

- Aprobar el Programa de Formación Inicial y el Curso de Especialización para Policía con perfil de Analista Táctico e Investigador.

- No contar con antecedentes de destitución en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.

- Personal con experiencia previa en seguridad debe dar de baja su CUIP.