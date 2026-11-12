Antes de comprar o vender tu auto, la Fiscalía de la CDMX te ayuda a revisar que todo esté en regla

Si entre las compras de fin de año consideras la compra de un automóvil usado en la Ciudad de México (CDMX), debes tomar en cuenta que existe la posibilidad de que adquieras uno con reporte de robo, lo que te puede traer consecuencias legales.
La Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ) tiene un programa permanente en el que puedes solicitar el acompañamiento de esta dependencia capitalina con el objetivo de verificar que todos los papeles estén en regla y así evitar algún contratiempo.
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El programa se llama Compra Segura y es un servicio que se ofrece a la ciudadanía que así lo requiera de manera gratuita para garantizar que al comprar y/o vender un vehículo la persona no sea una víctima de un delito que ponga en riesgo su libertad, ya que al comprar o vender un vehículo de procedencia ilícita cometes el delito de Encubrimiento por Receptación.
La Fiscalía tiene disponibles diversos Módulos de Identificación Vehícular (MIV), a los que se debe acudir previa cita. La sede central se encuentra en Doctor Vertiz número 59 casi esquina con Doctor Rio de la Loza, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
- Nombre completo
- Correo electrónico
- Domicilio particular
- Código Postal
- Colonia
- Número telefónico de casa
- Número de celular
- Placas
- Modelo
- Color
- Número de motor
- Número de serie del vehículo
Sacar cita en alguna de las siguientes direcciones:
- Doctor Vertiz número 59 casi esquina con Doctor Rio de la Loza, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
- Avenida Eje 5 sur, esquina Genaro Estrada, colonia Chinampac de Juárez, alcaldía Iztapalapa.
En los módulos de verificación, el personal consulta los registros nacionales e institucionales (como REPUVE, OCRA, Plataforma México, entre otros) para descartar que el auto tenga reporte de robo o esté ligado a un delito.
También verificarán que los números de serie y elementos de identificación sean originales y no presenten alteraciones.
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La FGJ CDMX detalla que si todo está en orden, se emite una constancia electrónica de identificación vehicular, lo que le dará seguridad tanto de compra y venta a las personas que deseen realizar esta transacción.
Requisitos de la liberación de un auto usado para venta
Original del oficio de liberación expedido por la autoridad a la que se encuentra a disposición (Si es del Ministerio Público, deberá contener el visto bueno del responsable de la agencia), que debe contener:
Tiene una vigencia de 30 días.
Número de averiguación previa.
Nombre, cargo y firma de la autoridad.
Sello de la institución que corresponda.
Descripción del vehículo o auto-parte a liberar.
Nombre de la persona designada o comisionada para recibir el vehículo o auto-parte.
Papel membretado en original, el cual no debe contener, tachaduras, enmendaduras o correcciones.
Identificación oficial en original.
Los trámites deberá realizarlos el propietario o representante legal autorizado.