Antes de comprar o vender tu auto, la Fiscalía de la CDMX te ayuda a revisar que todo esté en regla

El programa se llama Compra Segura y es un servicio que se ofrece a la ciudadanía que así lo requiera de manera gratuita para garantizar que al comprar y/o vender un vehículo la persona no sea una víctima de un delito que ponga en riesgo su libertad, ya que al comprar o vender un vehículo de procedencia ilícita cometes el delito de Encubrimiento por Receptación.

La Fiscalía tiene disponibles diversos Módulos de Identificación Vehícular (MIV), a los que se debe acudir previa cita. La sede central se encuentra en Doctor Vertiz número 59 casi esquina con Doctor Rio de la Loza, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

- Nombre completo

- Correo electrónico

Datos de la persona propietaria del vehículo o de la que desea comprar. (Foto: FGJ CDMX)



- Domicilio particular

- Código Postal

- Colonia

- Número telefónico de casa

- Número de celular

Se deben ingresar los datos del domicilio particular de la persona interesada en el acompañamiento de este programa. (Foto: FGJ )



- Placas

- Modelo

- Color

- Número de motor

- Número de serie del vehículo

Se deben ingresar los datos del vehículo (Foto: FGJ )



Sacar cita en alguna de las siguientes direcciones:

- Doctor Vertiz número 59 casi esquina con Doctor Rio de la Loza, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

- Avenida Eje 5 sur, esquina Genaro Estrada, colonia Chinampac de Juárez, alcaldía Iztapalapa.

En los módulos de verificación, el personal consulta los registros nacionales e institucionales (como REPUVE, OCRA, Plataforma México, entre otros) para descartar que el auto tenga reporte de robo o esté ligado a un delito.

También verificarán que los números de serie y elementos de identificación sean originales y no presenten alteraciones.