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Semovi suspende trámites de licencias de conducir en CDMX: estas son las fechas en las que no habrá servicio

El motivo de la suspensión son los trabajos de reparación que se harán en el edificio sede y que afectarán a todos los módulos.
mié 11 noviembre 2026 09:01 AM
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Funcionarios de la Secretaría de Movilidad (Semovi) atendiendo a dos ciudadanos en sus trámites.
Durante cuatro días seguidos, los módulos de atención ciudadana suspenderán su servicio para el trámite de licencias y de control vehicular. (Foto: @LaSEMOVI en X )

Del 14 al 17 de noviembre los módulos de atención ciudadana de la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) suspenderán de manera provisional los servicios de licencias y control vehicular.

Así lo dio a conocer la dependencia a través de un comunicado oficial compartido en sus redes sociales, por lo que aquellas personas que tengan que hacer un trámite en los módulos, deberán anticipar su proceso o esperar a que el servicio se reanude con normalidad.

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¿Por qué se suspende el servicio de Semovi?

De acuerdo a la información compartida, la suspensión se debe a trabajos de reparación en el sistema de energía eléctrica que se llevarán a cabo en el edificio sede, ubicado en Álvaro Obregón 269, colonia Roma.

Estos trabajos afectarán a la operación de los sistemas necesarios para realizar trámites en todos los módulos, por lo que la secretaría ha optado por suspender el servicio desde el sábado 14 hasta el martes 17 de noviembre, proyectando que a partir del miércoles 18 el servicio se restablezca en sus horarios habituales.

¿Qué trámites quedan suspendidos?

El trámite principal que quedará suspendido es el de la emisión y reposición de licencias de conducir, incluyendo la licencia permanente , mismo que a diario recibe a miles de personas con y sin cita en los diferentes módulos.

Además, trámites de control vehicular, como el del cambio de propietario, altas y bajas, cambios de domicilio y la renovación de tarjetas de circulación también se verán afectados.

Por su parte, las personas que hayan agendado una cita en alguno de los módulos para el sábado 14 o martes 17 de marzo (el domingo 15 y lunes 16 no se liberaron citas por ser días de descanso y festivo respectivamente) deberán reagendar en una nueva fecha o ponerse en contacto con el módulo correspondiente para recibir una solución.

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¿Dónde están los módulos de Semovi?

De acuerdo a la información compartida por la dependencia en su portal web, la Semovi cuenta con cuatro módulos fijos de control vehicular y licencias, los cuales se ubican en las siguientes direcciones:

-Módulo Central Insurgentes: Avenida Insurgentes Sur #263 planta baja, colonia Roma Norte, C.P. 06700, alcaldía Cuauhtémoc.

- Módulo División del Norte: Avenida Municipio Libre #314, colonia Emperadores , C.P. 03320, alcaldía Benito Juárez.

-Módulo Galerías Plaza de las Estrellas: Circuito Interior Melchor Ocampo #193 local J24 1er. piso, colonia Verónica Anzures, C.P. 11300, alcaldía Miguel Hidalgo.

-Módulo de Agencias y Licencias: Avenida Insurgentes Sur #263, 1er. piso, colonia Roma Norte, C.P. 06700, alcaldía Cuauhtémoc.

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Además, también cuenta con diversos módulos móviles y en alcaldías, los cuales operan regularmente en un horario de 09:00 a 16:00 horas y cuyas direcciones se pueden consultar a través del portal web de la Semovi .

Fecha límite para tramitar la licencia permanente en CDMX

De acuerdo a la información compartida por el Gobierno de la Ciudad de México, el trámite de la licencia de conducir permanente se mantendrá disponible solo hasta el 31 de diciembre del 2026, por lo que a partir del primer día del próximo año ya no será posible obtenerla.

Con ello, las personas cuentan con poco menos de dos meses para obtener el documento, tomando en cuenta que del 14 al 17 de noviembre no habrá servicio, así como tampoco el viernes 25 de diciembre, esto debido a los festejos de Navidad.

El trámite tiene un costo de 1,500 pesos y los requisitos para obtener la licencia son:

- Identificación oficial vigente.

- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad.

- CURP certificado.

- No contar con antecedentes por delitos relacionados con el tránsito.

-No haber recibido una sanción del programa Conduce sin Alcohol.

-Aprobar el examen teórico de conocimientos viales en el caso de las personas que solicitan una licencia por primera vez.

-Comprobante de pago.

Fotografía de la licencia para conducir de Ciudad de México.
El trámite de la licencia de conducir permanente en Ciudad de México estará disponible solo hasta el 31 de diciembre del 2026. (Especial)

La Semovi recomienda a las personas mantenerse atentas a sus canales de comunicación para conocer cualquier actualización sobre el restablecimiento de los servicios.

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