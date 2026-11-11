Semovi suspende trámites de licencias de conducir en CDMX: estas son las fechas en las que no habrá servicio

¿Por qué se suspende el servicio de Semovi?

De acuerdo a la información compartida, la suspensión se debe a trabajos de reparación en el sistema de energía eléctrica que se llevarán a cabo en el edificio sede, ubicado en Álvaro Obregón 269, colonia Roma.

Estos trabajos afectarán a la operación de los sistemas necesarios para realizar trámites en todos los módulos, por lo que la secretaría ha optado por suspender el servicio desde el sábado 14 hasta el martes 17 de noviembre, proyectando que a partir del miércoles 18 el servicio se restablezca en sus horarios habituales.

¿Qué trámites quedan suspendidos?

El trámite principal que quedará suspendido es el de la emisión y reposición de licencias de conducir, incluyendo la licencia permanente , mismo que a diario recibe a miles de personas con y sin cita en los diferentes módulos.

Además, trámites de control vehicular, como el del cambio de propietario, altas y bajas, cambios de domicilio y la renovación de tarjetas de circulación también se verán afectados.

Por su parte, las personas que hayan agendado una cita en alguno de los módulos para el sábado 14 o martes 17 de marzo (el domingo 15 y lunes 16 no se liberaron citas por ser días de descanso y festivo respectivamente) deberán reagendar en una nueva fecha o ponerse en contacto con el módulo correspondiente para recibir una solución.





¿Dónde están los módulos de Semovi?

De acuerdo a la información compartida por la dependencia en su portal web, la Semovi cuenta con cuatro módulos fijos de control vehicular y licencias, los cuales se ubican en las siguientes direcciones:

-Módulo Central Insurgentes: Avenida Insurgentes Sur #263 planta baja, colonia Roma Norte, C.P. 06700, alcaldía Cuauhtémoc.

- Módulo División del Norte: Avenida Municipio Libre #314, colonia Emperadores , C.P. 03320, alcaldía Benito Juárez.

-Módulo Galerías Plaza de las Estrellas: Circuito Interior Melchor Ocampo #193 local J24 1er. piso, colonia Verónica Anzures, C.P. 11300, alcaldía Miguel Hidalgo.

-Módulo de Agencias y Licencias: Avenida Insurgentes Sur #263, 1er. piso, colonia Roma Norte, C.P. 06700, alcaldía Cuauhtémoc.